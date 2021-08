Laura Santos Domínguez (08/04/1998), atleta del Lucus, se proclamó esta temporada campeona gallego en los 800 metros y en los 1500 metros, categoría esta última donde además fue finalista del campeonato de España, en el que compitió contra atletas que representaron a España en los Juegos Olímpicos de Tokio, como la corredora de medio fondo Esther Guerrero.

En el campeonato gallego, Laura nos cuenta que lo afrontó "con bastantes ganas, sabía que no 1.500 iba de favorita porque era a que mellor marca tiña, pero como nunca sabes o que vai pasar sempre vas esperando a ver o que fan as túas rivais". Su victoria en los 800 no fue tan esperada: "Eu en principio non o ía correr,pero un compañeiro meteume as ganas e animoume a correla, e mira, outro ouro máis, pero iba sen expectativas". "A medalla do 1.500 si que a esperaba, aínda que non sabía cal iba conseguir. En 800 ao ver as inscritas si que sabía que podía ter unha, pero aquí tiña moitas máis dúbidas sobre se sería a de ouro, a de prata ou a de bronce", explica la atleta poblense.

Con respecto al campeonato de España, las cosas se dieron de otro modo, ya que Laura no iba a competir en la prueba. Como nos cuenta ella: "A miña tempada deste ano foi sorpresa tras sorpresa porque non me esperaba nada do que fixen, esperábame que todo fora peor. De feito, eu fun ao campionato repescada xa que me faltaban dous segundos para acadar a mínima. Por sorte, desapuntouse unha persoa da lista e entrei eu. Iba coa peor marca de todas, e para nada esperaba en pasar á final".

"Que falecera o meu adestrador foi moi impactante e costoume moito superalo. Os logros axudáronme a volver"

Al explicar cómo se sintió ante su entrada en el campeonato nacional, Laura asegura que "o ano pasado estaba na miña casa vendo o campionato e dicía jolines, que ganas de estar alí, e este ano o poder estar na final con atletas de tanto nivel foi impresionante, eu sabía que na final tiñao que dar todo, e na final xa me dixo o meu adestrador que fora a desfrutala porque era algo incrible, e aínda que non saíu como esperaba, tenteina desfrutar ao máximo".

Además, la oportunidad de ir al campeonato de España fue "un subidón máis para seguir adestrando ao máximo nun tramo onde a tempada xa está rematando, e foi moi gratificante, ademáis de ir con máis compañeiros do club".

A pesar de lo especial que fue para ella el competir al máximo nivel nacional, el gallego fue muy emocionante para Laura ya que "foi o primerio campionato onde despois de tanto tempo puideron verme meus pais, meu irmán e a miña parella, así que foi moi especial, ademais de poder amosarlles como gañaba dúas medallas de ouro, o que o fixo mellor aínda".

Sobre su temporada, Laura Santos reconoce cómo fue in crescendo después de "empezar moi mal moi mal cunha das peores noticias que nos podían dar ao noso grupo -o falecemento de Mariano Castiñeira-. Eu por sorte non tiven ningún falecemento así cercano, e que falecera o meu adestrador foi algo moi impactante, que me costou moito superar".

Sobre el inicio de las buenas noticias, la atleta señala que "facer a miña mellor marca nos 3000, onde baixei 15 segundos o meu mellor rexistro, foi como dicir, tampouco estás tan mal como pensabas, porque antes non remataba os adestramentos e non me apetecía adestrar debido ao duro pao que recibimos". Además, insiste en que "adicarlle as vitorias a Mariano motivábanos moitísimo".