Mercedes Vila no olvidará 2021 fácilmente. El año de su confirmación. El año en el que dejó de ser una promesa para pasar a ser una realidad del pentatlón moderno. La lucense se alzó el pasado fin de semana con el campeonato nacional de láser run, una modalidad dentro de la disciplina que practica, y lo hizo superando a los mejores de este deporte con tan solo 16 años. Participó en la categoría sub-19, pero sus marcas y sus tiempos le permitieron acabar la prueba en una más que merecida primera posición. "No tuve palabras. Fue la mejor sensación del mundo", reconoce.

La prueba se desarrolló en Oviedo el pasado fin de semana. Allí, Vila ejecutó cuatro series de tiro y carrera. "Tiré cuatro veces a la diana, donde tengo que encender cinco luces y corrí cuatro series de 800 metros, un total de 3.200. Competí contra los absolutos, porque tengo la misma distancia que ellos, y me sentí realmente bien. Estoy muy contenta con el resultado", dice, modesta, la lucense.

Reconoce que no se esperaba el resultado, pero que sí tenía esperanzas de acabar entre las primeras posiciones. "No tenía en mente acabar en la primera plaza, pero... no lo tenía claro. Estaba bastante concentrada en mi competición, en quedar bien dentro de mi categoría, pero empecé muy bien, llegué primera al tiro, algo que me dio mucha ventaja en el resto del torneo", recuerda.

Es su año porque además del título nacional de láser run, Vila conquistó el pasado mes de julio el campeonato de triatle, en Portomarín. Allí superó las series de natación y atletismo con el mejor resultado posible, y sintiéndose de nuevo "muy cómoda" en la competición. Al fin y al cabo, lo que mejor se le da, reconoce, es correr. "Entreno con el Lucus Caixa Rural, mi entrenador fue Mariano Castiñeira y se lo debo todo a él, estoy súper agradecida de que me entrenase. En tiro juegan otras cuestiones, como la fatiga, el pulso, los nervios...", apunta.

Un año que ha premiado su impresionante esfuerzo. Mercedes Vila entrena pentatlón con el Tripentas Terras de Lugo, atletismo con el Lucus Caixa Rural y tiro en el Centolos, club de A Coruña al que va todos los sábados. No para. "Empecé con nueve años pero ya hacía atletismo antes, natación en el Fluvial y tiro en el San Froilán. Conocí a una chica que me habló del Terras de Lugo y fui, me gustó y hasta ahora", explica la campeona nacional de láser run, de 16 años, en la semana que empieza 2º de bachillerato. Precocidad ganadora.