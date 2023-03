Un año de fiesta para el Viveiro CF

El Viveiro CF se pone a 100, pero en años. Este 2023 supone toda una fiesta para el club de la ciudad del Landro, uno de los más antiguos de la provincia de Lugo y toda una referencia en A Mariña, tanto por su primer equipo como por la calidad de su cantera, que dio algunos de los mejores jugadores de la historia de la comarca.

Actualmente, el conjunto celeste pelea por mantener al primer equipo en la Tercera División, categoría a la que pertenece por palmarés y en la que espera militar la próxima temporada, aunque tiene incluso posibilidades de disputar el play off de ascenso a la Segunda B. Además, recuperó el control de los juveniles, que aspiran a alcanzar por vez primera la Liga Nacional.

Luis del Río: "Queremos involucrar nos actos do centenario a toda a xente que nalgún momento formou parte desta entidade"

El primer acto del centenario llegará la próxima semana, concretamente el día 24, viernes, en el teatro Pastor Díaz, a partir de las 20.30 horas. Este acto servirá como presentación de las actividades que se van a desarrollar durante el resto del año, "nas que pretendemos involucrar a toda a masa social do club, ademais de a toda a xente que nalgún momento formou parte da entidade, xa fora como directivo, membro do corpo técnico ou xogadores", aseguró Luis del Río, presidente del Viveiro CF, que organizará todos los actos contando con la colaboración de organismos como el Concello de Viveiro, la Diputación Provincial de Lugo y la Xunta de Galicia.

El acto del viernes 24 será abierto a todo el público que quiera asistir, hasta llegar al límite del aforo, y durante la sesión se mostrarán una serie de vídeos de partidos históricos del equipo celeste, además de exponer fotografías de diferentes etapas del club de la ciudad del Landro.

Todas estas proyecciones se intercalarán con intervenciones de numerosas personas relacionadas con la entidad, cada una de ellas representando una etapa. "Haberá xente de todas as épocas e non só futbolistas ou adestradores, moitos deles vivindo agora fóra e que veñen expresamente para este acto. Tamén contaremos coa presenza e intervencións de socios do club", explicó Del Río. Cada uno de los que intervengan recibirá una insignia por parte de la directiva actual del Viveiro CF.

Nueva equipación

Los asistentes también conocerán de primera mano la nueva equipación del primer equipo, que se estrenará en el partido de Cantarrana contra el Rápido de Bouzas, el día 26 de marzo.