El Ángel Carro vive un duelo clave para el Lugo

Otro six pointer en el Ángel Carro. Otro partido bisagra que puede conducir al Lugo a la calma o a la tempestad, a la tranquilidad o al diván del psicólogo, al terreno fértil sembrado de optimismo o a la tierra quemada de la zona baja. El conjunto rojiblanco se mide este domingo (14.00 horas) al Sabadell, colista de la categoría, con la necesidad de ganar y alejar a un rival directo por la permanencia. Como hace siete días frente al Castellón, el cuadro dirigido por Luis César Sampedro buscará un triunfo que acabe con una sequía que dura ya ocho partidos.

El encuentro ante los orellut dejó la sensación de haber perdido una oportunidad de ganar de nuevo tras dos meses sin hacerlo. Irregular en su juego, con mejores impresiones y opciones de gol en el primer acto y más atrancado en el segundo, donde el Castellón manejó mejor el partido, el Lugo intentará ser más efectivo frente al Sabadell, un equipo de juego alegre, con el peligro de un ataque de calidad pero frágil de ánimo, sobre todo en los últimos minutos.

Ahí ha perdido demasiados puntos el conjunto arlequinado. Su psicosis al tramo decisivo de los partidos le ha costado a los sabadellenses deambular por la parte baja de la clasificación desde el inicio de la temporada.

El propio ejemplo lo tuvo en el duelo de la primera vuelta, en la que el Lugo fue a remolque durante una hora para igualar en el minuto 94 tras un penalti provocado por Gerard Valentín y anotado por Manu Barreiro.

Aquel Sabadell tendrá el mismo estilo y las mismas intenciones. No el cuadro rojiblanco, al que la salida de Mehdi Nafti y la llegada de Luis César al banquillo modificó su planteamiento hacia un mayor protagonismo ofensivo.

El césped del Ángel Carro vivirá un duelo por la pelota para dominar el choque. Ambos equipos querrán el esférico para pelear por los puntos y alcanzar el triunfo. Los dos equipos buscarán ser eficientes en terreno rival y alcanzar el área contraria como reto inmediato. Los lucenses vigilarán también que Cantero no reciba gol, como sucedió en los dos encuentros de Luis César en casa, saldados con sendos empates a cero.

Romper el mal fario de los últimos tiempos ante el Sabadell tendrá valor añadido para el Lugo. Sumar los tres puntos ante los arlequinados le permitirá dejar a su rival de este domingo a once puntos más el extra del golaverage particular a falta de once jornadas para el final. Una distancia que en la zona peligrosa es casi definitiva. Además, también distanciaría a otros rivales directos como el Castellón, que se quedaría a nueve más el golaverage.

BAJAS IMPORTANTES. Para afrontar este duelo de calado importante, Luis César contará con ausencias clave entre el virus Fifa y las sanciones. Hasta tres titulares indiscutibles con el arousano no podrán jugar ante el Sabadell.

Moctar El Hacen, José Luis Puma Rodríguez y Juanpe, hombres de confianza para el técnico del cuadro lucense no podrán saltar al césped del estadio do Miño. Los dos primeros por compromisos con sus selecciones y el centrocampista andaluz por acumulación de amarillas. Tampoco estarán los defensas Marcelo Djaló y Bakary N’Diaye, concentrados con las selecciones de Guinea Bissau y Mauritania respectivamente.

No contaba demasiado Djaló en la parte de atrás, descartado de la titularidad para Luis César. Su baja no cambiará el cuarteto que formará por delante de Cantero. Campabadal y Canella estarán en los dos laterales, mientras que Venancio y Alende serán los centrales que traten de mantener la portería inmaculada.

En la medular, con Xavi Torres casi inamovible, las ausencias de Juanpe y El Hacen darán una oportunidad a Fernando Seoane o Carlos Pita en el círculo central. El trío de segunda línea contará también con novedades. Sin el mauritano en la convocatoria, Hugo Rama será el jugador que buscará unir el centro del campo y la delantera. Por los costados se desplegará Gerard Valentín por la derecha, mientras por la izquierda Appiah podría cambiarse de banda, aunque también podría haber un sitio para Cristian Herrera o Chris Ramos. Arriba, Carrillo o Manu Barreiro jugarán en punta.



Dos rivales con un mismo problema: la falta de eficacia en la definición ofensiva



El Lugo y el Sabadell cuentan con un mismo problema que resolver: el gol. Rojiblancos y arlequinados parecen reñidos con la eficacia en el área ajena y no han sido capaces de ser efectivos. Mientras los rojiblancos no han sido capaces de marcar más de un gol en los últimos siete partidos de Liga, el club catalán solo parece anotar desde el punto de penalti.

Los tres últimos tantos del club sabadellense han sido de penalti. No meten un gol de jugada desde el que marcó Juan Hernández el 7 de febrero en Las Palmas y que supuso la última victoria catalana en la competición liguera.

El propio técnico del Sabadell, Antonio Hidalgo, se refirió a este problema al indicar que su equipo debe "afinar los detalles en las dos áreas para lograr victorias".

Hidalgo señaló que el equipo "está haciendo cosas bien, pero eso no está valiendo para ganar partidos", con lo que el conjunto arlequinado es colista de la categoría del fútbol español.

Tampoco le van mucho mejor las cosas al Lugo, que solo ha logrado marcar en un partido de los tres que lleva con Luis César y que solo ha marcado más de un tanto en dos ocasiones en 2021.

Mejorar su efectividad arriba fue uno de los aspectos que reclamó Luis César y será un aspecto clave para poder imponerse a un contrario que puede dejar espacios a sus espaldas.



El rival. Cinco ausencias en el Sabadell



El Sabadell acudirá al Ángel Carro para jugar este domingo ante el Lugo sin cuatro de sus futbolistas más importantes, sobre todo en la parte de arriba.



El cuadro catalán tiene cinco bajas por lesión. El mediocentro Ángel Martínez no estará al lado del Miño por unas molestias en la rodilla. Tampoco estará el central Aleix Coch, que sigue en la enfermería con su lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda. También presentan problemas en esa zona el extremo Juan Hernández y el delantero Álvaro Vázquez, quienes no podrán ser alineados por Antonio Hidalgo. Por último, también será baja Néstor Querol, que está en la recta final de su recuperación tras la rotura de ligamentos sufrida precisamente en el choque de ida ante el Lugo en el estadio de la Nova Creu Alta.



Posible once

Ante las bajas en ataque, Hidalgo podría repetir prácticamente el once que jugó ante el Sporting de Gijón con el centrocampista Adri Cuevas actuando más avanzado. El francés Pierre Cornud, el único extranjero del Sabadell, podría relevar a Josu Ozkoidi en el equipo titular.