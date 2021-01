Habrá Lugo-Spórting. Salvo que el covid-19 golpee aún mas al conjunto asturiano y lo haga de forma que tenga que reducir su convocatoria de doce profesionales a menos de cinco -el mínimo que estipula la Liga para ser alineados sobre el césped por causas de brote de coronavirus en un club adscrito a la LFP-, el partido se disputará hoy (21.00 horas, GolTV) en el Ángel Carro como el calendario había previsto.

La lista realizada por el técnico del conjunto asturiano, junto con la confirmación por parte del propio Spórting de que saltarán al estadio del Miño, acaba con la incertidumbre en torno a la celebración o no de un duelo en permanente duda desde que saltó, a principios de semana, la noticia de que varios futbolistas del club habían dado positivo en los test realizados por el club.

El lateral izquierdo Roberto Canella estará a disposición de Nafti ante su exequipo

De este modo, el Lugo jugará ante un candidato al ascenso mermado por las bajas de hasta seis futbolistas con ficha del primer equipo -el técnico David Gallego solo cuenta con doce de sus dieciocho jugadores de la primera plantilla- y otros tres inscritos con el filial y que ya han debutado con la camiseta del club astur.

De esos futbolistas que residen en la enfermería gijonesa, solo Manu García era una baja confirmada por lesión. Del resto de ausentes: el portero Mariño, los centrocampistas Pedro Díaz, Nacho Méndez, Gragera y Pablo Pérez, no se han especificado el motivo de su caída de la convocatoria.

Además, Gaspar, Pelayo Suárez y Guille Rosas (especialmente este último, el lateral titular del equipo), son futbolistas con ficha del filial que no jugarán en la ciudad amurallada.

Será, por tanto, un duelo de dos equipos en cuadro, donde las ausencias son el punto de unión de dos conjuntos que han caminado con buen paso por la competición. Si el covid golpeó con dureza al Spórting en este inicio de año, las lesiones musculares son el mal que acecha al Lugo desde hace varios meses.

El cambio del 2020 al 2021 no trajo una mejora sustancial en cuanto al parte de recuperados. Tal y como admitió el técnico Mehdi Nafti en rueda de prensa, varios futbolistas han mejorado de sus problemas, aunque no como para actuar frente al Spórting. Así, Iriome, Alende o el ‘Puma’ Rodríguez dejarán pronto su condición de dolientes para formar sobre el césped, aunque sería, como pronto, ante el Girona en la Copa del Rey este jueves (19.00 horas, TVG2), o frente al Sabadell en la Nova Creu Alta el próximo lunes (21.30 horas).

Sí estarán disponibles para el preparador francotunecino el lateral Roberto Canella y el central Pedro López, por lo que Nafti tendrá que tirar de nuevo de la cantera del Polvorín para completar la convocatoria.

De los elegidos por el de Toulouse dependerá que el conjunto lucense vuelva a mostrarse firme en su propio terreno, donde no cae desde el cambio en el banquillo y cuyo último resultado adverso data del 11 de octubre, cuando el Mallorca venció por 0-1.

FIABLE EN CASA. El factor Ángel Carro puede ayudar a volver al triunfo tras el varapalo de Zaragoza, donde el Lugo despidió el 2020 de mala manera, siendo inferior a un rival directo por la salvación como el Zaragoza.

Retornar a la victoria será el primer paso para buscar otro pequeño paso hacia la consecución de una buena racha en la tabla y ampliar su distancia con la zona baja de cara a tener un buen colchón que permita una segunda vuelta tranquila. Sumar más triunfos que el único logrado en los últimos siete partidos es el reto del cuadro rojiblanco.

Enfrente estará un Spórting que pelea por mantener su sitio entre los seis primeros puestos de la categoría de plata. Instalado en la sexta plaza finalizó el año. Querrá mantenerse o incluso trepar más arriba en el inicio del 2021.

Como el Lugo, buscan los de David Gallego un empujón a base de continuidad en la suma de tres en tres. No enlazan dos victorias seguidas desde principios de noviembre. Desde aquella victoria ante el Castellón, los asturianos solo lograron dos triunfos en nueve partidos. Lejos de El Molinón ganaron en Cartagena, Almería y Alcorcón, pero perdieron cinco partidos e igualaron en el siempre complicado Son Moix.

BAJAS EN EL ONCE. El descanso de las vacaciones navideñas dio nuevos bríos a un once inicial de Nafti que precisaba descanso. Con Cantero bajo palos, la ausencia de Alende y la aún reciente recuperación de Canella hacen que la defensa parezca clara. De este modo, Campabadal seguirá como lateral derecho, ya que no tiene alternativa ante la baja de Iriome. Por dentro defenderán Venancio y Djaló, mientras que Luis Ruiz será el carrilero por la izquierda.

En el centro del campo, Xavi Torres podría repetir para aportar su experiencia como mediocentro, mientras que Juanpe, Pita o el recién casado El Hacen -quien se incorporó tarde tras su boda en Mauritania y podría tener menos opciones por este motivo- se jugarán ser el acompañante en la medular del de Xávea.

La segunda línea estará formada por Gerard Valentín en la derecha, habida cuenta de las ausencias de otros compañeros que podrían formar ahí. Hugo Rama será el mediapunta, aunque también podría ejercer a la izquierda si Nafti opta por situar a Juanpe en ese puesto. De mantener al compostelano de enganche, será Cristian Herrera el elegido para ejercer en el costado zurdo.

Arriba, Carrillo y Manu Barreiro se rifarán el puesto de delantero boya que intente rematar la creación rojiblanca ante un Spórting en cuadro.

A pesar de todo, el conjunto asturiano podrá presentar una alineación con ciertas garantías. La defensa estará formada por Bogdan, Babín, Borja López y Saúl García mientras que en el centro del campo podría volver Cristian Salvador para formar pareja con Javi Fuego. Completarían el equipo Aitor García, Carmona, Cumic y Djurdjevic arriba.

El origen del brote del Spórting estaría en una fiesta del día de Nochebuena

El brote de covid-19 que afecta a varios miembros de la primera plantilla del Spórting y a otros miembros del club asturiano podría haberse iniciado en una fiesta navideña en un local propiedad del vicepresidente del club asturiano y vicepresidente de la Asociación de hosteleros de Asturias, Javier Martínez.

El diario El Confidencial publicó que el brote comenzó en una fiesta el día 24 de diciembre en el restaurante Bellavista, un club gijonés perteneciente al Grupo Gavia, del que uno de sus socios es Martínez.

La novia de uno de los defensas del equipo publicó varias imágenes de la fiesta en su perfil de Instagram en las que se veían jugadores del club gijonés como Nacho Méndez o Manu García.

Otros medios hablan también de una fiesta en un domicilio privado de un jugador el pasado día 21 como origen de un brote que ya tiene 150 positivos, de los que diez son de futbolistas del Spórting.

El propio club astur asegura, en un comunicado publicado ayer que los contagios se produjeron durante el periodo vacacional "en el ámbito social o familiar" y no en las instalaciones del club. El conjunto rojiblanco asegura haber seguido en todo momento el protocolo marcado por LaLiga "sin que se detectara ni un solo contagio más entre el resto de la plantilla" tras los PCR realizados el domingo.