Ángel Baena: "Me dijeron que ni me pensara en venir al Lugo"

El nuevo jugador del CD Lugo Ángel Baena manifestó en su presentación que es un jugador "rápido" que puede "encarar bien" en las dos bandas y que llegar al conjunto rojiblanco era un "paso natural" para él en un proyecto, el rojiblanco, que le parece "estupendo".

"El club contactó conmigo y con mi agente el club y me explicaron el proyecto, que me parece estupendo", destacó el futbolista catalán.

Baena se describió como un jugador que puede "jugar en las dos bandas", que es "rápido" y que puede "encarar bien a los rivales". Sobre su llegada al Lugo, el ex del Betis B dijo que: "Es un paso que tenía que dar y este el mejor sitio para darlo. Creo que va a ser todo fácil para mí en el club".

"Hablé con algunos compañeros y me dijeron que no me pensara el venirme aquí. Me dijeron que este club es como una familia, que iba a estar muy bien y por eso aquí estoy", añadió.

El extremo ya conoció a sus compañeros y al nuevo entrenador, Hernán Pérez Cuesta. "El primer día ha ido muy bien. He tenido las pruebas médicas con los compañeros y ha sido espectacular el trato de ellos. Estoy muy contento de estar aquí".

Hernán Pérez es un técnico que viene de tratar con gente joven y esto creo que será positivo para todos", recalcó.

Sobre el talento de los jugadores en su misma posición, Ángel Baena dijo que: "Al final la competencia con los compañeros es buena. Todos queremos ayudar al equipo y al míster para jugar lo mejor posible".

Además, el catalán ya conoce Lugo. "Estos primeros días he podido conocer la ciudad. Me ha gustado mucho en lo que he podido ver. La gente y la comida muy bien, pero tengo que ir poco a poco".

Por su parte, el director deportivo del club, Carlos Pita, describió al nuevo futbolista del cuadro lucense: "Es un extremo derecho que puede jugar en punta, que es rápido, vertical y con desequilibro. Es un jugador que llevamos siguiendo un tiempo y que da el perfil del club: joven, ambicioso y proyección. Nos va a dar mucho durante el año y creemos que dará un buen rendimiento"

Sobre la actualidad de su parcela, Pita habló sobre la no renovación de Roberto Canella: "Fue una decisión del club. Tenemos que tener alguien con proyección en esa posición y que luche con Lebedenko por ese puesto. Agradecemos a Roberto por su implicación de todos estos años, pero creo que tenemos que tener un cambio en esa posición y tener otro jugador con nosotros para tratar de darle un cambio".

De Manu Barreiro dijo que: "Seguimos en negociación. Hablamos con él y las posturas están muy cercanas. En los próximos días podremos decir algo".

En cuanto al número de fichajes, Pita cifró en seis o siete el número de incorporaciones: "Por lo de ahora no tenemos prevista ninguna salida. Creo que no tendremos ir a una plantilla muy corta para dar oportunidades al filial. El salto que hay no es tan grande como antes y creo que será positivo para los chicos. Por eso nos iremos a seis siete fichajes para que la plantilla pueda absorber a estos jugadores del filial".

"Tenemos algunas operaciones abiertas. La temporada acaba de empezar y el mercado está lento. Esperemos ir concretando estas operaciones. Tenemos ciertas prioridades, como la parte de arriba".

Pita abre la puerta al regreso de Diego Alende

Sobre repescar a jugadores cedidos, Pita puso como casi imposible la vuelta de Ricard, mientras que dejó la puerta abierta a Diego Alende: "Es casi imposible el caso de Ricard. Joselu sigue recuperándose de su lesión. Alende es diferente porque estamos encantados con él y encaja muy bien en la idea de club, pero tienen que darse condiciones determinadas para poder seguir. Los equipos de Primera empiezan con chicos jóvenes en sus pretemporadas y después sí que pueden darse condiciones para que los puedan ceder. No queremos muchos cedidos, pero sí algunas porque otros años salieron bien y se pueden ajustar a nuestro límite salarial.

#Pita: "Repetir cesiones no será sencillo. Cada caso es diferente. En cuanto a Alende, encaja perfectamente en el club y vestuario, pero hay que esperar acontecimientos. Sobre las cesiones, dependemos de lo que piensen los clubes, no nos cerramos a nada" #ForzaLugo — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) July 5, 2022

También habló sobre los lesionados: "Álex Pérez se sigue recuperando de la lesión de rodilla y Ros está acabando de recuperarse e iremos poco a poco, con calma".

Sobre el nuevo portero, Patrick Sequeira, manifestó que: "Ya lo vimos el año anterior y creemos que es una buena opción para el club. Está bien valorado. En el tema de Fran Vieites se dio la opción de que saliera y cuando llegó la opción de Sequeira consideramos que era un cambio natural".