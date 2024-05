El Anexo del Pazo dispondrá por fin de zona propia de vestuarios

El Anexo del Pazo, cuna donde se han criado y competido centenares de jugadores del baloncesto base lucense desde hace más de dos décadas, dispondrá por fin de una zona de vestuarios, una reivindicación fehaciente de clubes y padres desde el mismo momento en que vio la luz la instalación. Así lo corroboró Efrén Castro, vicepresidente de la Diputación de Lugo, en la presentación del proyecto este jueves, que supondrá una inversión de 236.000 euros. Castro reconoció sentirse "satisfeito" porque esta actuación va a cubrir una "necesidade importante" del Anexo y, asimismo, atiende una "demanda histórica" de unos 60 equipos de baloncesto base.

La obra consistirá en acondicionar un espacio en la planta baja del Pazo —ubicado en la zona norte del recinto, que en la actualidad utiliza el CB Breogán como almacén— como zona de aseos e vestuarios, tanto femeninos como masculinos, para uso de los usuarios del Anexo. La instalación contará con una superficie útil de 121 metros cuadrados. Esta intervención requerirá de la apertura de una nueva puerta en la fachada del Pazo, de forma que el acceso a cada uno de los vestuarios será independiente.

Demanda de los clubes

Efrén Castro señaló que esta dotación "atende unha demanda que os equipos de baloncesto base que xogan e adestran nas instalacións do Anexo nos viñan formulando, e permitirá que os usuarios e usuarias da instalación —uns 60 equipos— teñan máis accesibles, e para uso propio, este servizo que ata agora se viña cubrindo cos vestiarios do Pazo".

Sobre el hecho de que los vestuarios no se pudieran ubicar de forma contigua al edificio, el vicepresidente de la Deputación explicó que "a instalación dentro do edificio do Pazo é a única solución posible para crear este espazo atendendo á normativa urbanística". "Neste tempo se barallaron outros proxectos como unha construción adxacente ao Anexo ou a instalación duns vestiarios prefabricados, que non puideron levarse a cabo", indicó Castro.

El contrato fue licitado por un importe de 236.000 euros, y concursaron a él seis empresas. Los plazos que se barajan hasta que la obra concluya son los siguientes: en primer lugar se aprobará la adjudicación por parte de la junta de gobierno del ente provincial; en ese momento dará comienzo el procedimiento para formalizar o contrato, que se puede extender durante un mes; finalmente, se llevarán a cabo las obras, que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.

Para concluir, Efrén Castro destacó que "a instalación de vestiarios dá continuidade aos investimentos realizados nos dous últimos anos pola área de Deportes para que os equipos de baloncesto base da cidade dispoñan dunha instalación nas mellores condicións posibles", haciendo referencia a las mejoras que la Diputación ha acometido en al Anexo.



Las otras intervenciones realizadas fueron el arreglo de las goteras de la cubierta, en febrero de este mismo año; y la instalación de luces LED y de un nuevo parqué en las canchas, entre julio y octubre de 2023. Este nuevo suelo fue elaborado con un material que contó con la máxima certificación de la Federación Internacional de Baloncesto (Fiba) en la categoría de pavimentos de madera de competición.