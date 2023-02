Ane Olaeta: "En España, la posición de base es más compleja que en EE.UU."

La llegada de Ane Olaeta (13 de mayo de 1999) al Durán Maquinaria Ensino formó parte de un proceso de españolización y rejuvenecimiento de la plantilla. Es una de las jugadoras con más proyección a su edad y su rendimiento ha ido a más desde el arranque de la temporada. La jugadora vasca reconoce las diferencias entre el baloncesto europeo y el norteamericano y el proceso que está llevando a cabo para alcanzar su mejor nivel.

El equipo encadena dos victorias seguidas, contra Gran Canaria y Barça, en una temporada que está siendo una montaña rusa.

La verdad es que sí, hemos tenido altibajos pero seguimos a lo nuestro, entrenando muy duro. A veces las cosas salen y a veces no. La lesión de Blanca Millán nos ha afectado bastante porque era la máxima anotadora, pero poco a poco hemos repartido sus puntos entre las demás y estos dos últimos triunfos nos han ayudado a respirar.

Con Blanca Millán el equipo tenía otra dinámica. Su baja se nota a todos los niveles.

Sí, era una de las jugadoras que más destacaba y desde su lesión ha habido una bajada, más montaña rusa. Era la máxima anotadora nacional y se nota, pero entre todas buscamos dar lo que ella nos daba, porque no se puede reemplazar una jugadora como ella, Blanca es Blanca. Trabajamos para que se note lo menos posible.

¿Se puede decir que el equipo ha dado un paso adelante en estos dos últimos partidos?

En esta segunda vuelta nos hemos concentrado más en la defensa. Hemos decidido que si defendemos y no nos meten, nosotras anotaremos. Estamos trabajando más en ese sentido, y en base a hacer una buena defensa podemos atacar mejor, correr más. En estos dos últimos partidos han salido las cosas, contra Cadí La Seu y Zaragoza también jugamos bien pero no salieron las cosas en el último momento. Fueron derrotas bastante duras, y estos partidos que vienen ahora, Tenerife y Leganés, hay que ganarlos sí o sí.

¿Qué ha cambiado para que ahora el equipo defienda mejor? ¿Se ha mentalizado el equipo por fin de que puede aprovechar su juventud en ese aspecto?

Claro. Somos un equipo muy joven, hay mucha energía. Cuando eso no existe en un partido se nota. Lo vemos en los videos. Sin esa energía estamos perdidas. Cuando la tenemos, cuando robamos y defendemos bien, sale nuestra esencia.

¿Corrige mucho Antonio Pernas a través del video?

Sí, puedes tener una opinión después del partido pero cuando te ves en video, todo cambia. Por eso es tan importante, porque sirve para corregir detalles que no te das cuenta que cometes durante los partidos.

Debutó con el Gernika en la Liga Femenina con 16 años y ha regresado a la Liga cinco años después tras un paso por la universidad norteamericana. ¿Cómo ha sido este redebut en España?

Sí, debuté con Gernika pero era muy joven. Este año es de adaptación, a la Liga, al nuevo entrenador, a sistemas de juego que en EE.UU. no teníamos. Hay días buenos y días malos. Es una montaña rusa pero estoy disfrutando de la experiencia, trabajando y tratando de mejorar y adaptarme mejor y cuanto antes a la Liga.

¿Ha notado alguna mejora en estos meses? ¿En qué ha cambiado Ane Olaeta?

La posición de base en España es muy complicada. No es presión, pero sí tienes que organizar a todas las jugadoras, tienes que saber qué jugada hacer. Hay que pensar mucho más, hay jugadas para pívots, para exteriores… en EE.UU. no tenía que pensar tanto, casi todas éramos exteriores menos una que jugaba por dentro. Aquí hay que pensar más y el proceso tiene que ser muy rápido en todo momento.

Es decir, ¿viene de un baloncesto menos táctico, con más importancia del físico?

Sí, donde jugaba daba igual qué jugada hacíamos porque eran casi todas iguales. Si tenías un tiro te lo tirabas. Aquí las jugadas son más complicadas, más bloqueos indirectos.

En EE.UU. acabó promediando casi 20 puntos y 8 asistencias por partido en la liga universitaria. ¿Ha costado asumir otro rol en el Durán Maquinaria Ensino? En EE.UU. era la estrella del equipo.

Ha sido un proceso de adaptación. De manejar un poco todo a ser una jugadora de primer año. No tengo experiencia en esta Liga, es algo que suma mucho, pero voy poco a poco.

La liga empezó con victorias ilusionantes y el equipo ofrecía buenas sensaciones. ¿Ha sido complicado vivir fases tan diferentes a lo largo de una misma campaña?

Cuando hicieron el equipo se comentaba que era muy joven. Cuando ganamos a Perfumerías Avenida fue un subidón pero luego perdimos contra Cadí. Ni somos tan buenas cuando ganamos ni tan malas cuando perdemos.

Ser un equipo joven tiene ventajas como la energía y la capacidad física, pero por otro lado puede ser irregular en el rendimiento por falta de experiencia.

Hay muchas ganas e ilusión, pero falta experiencia quizá. No hay muchas jugadoras en el equipo que hayan estado muchos años en esta liga.

Comparte vestuario con Laura Aliaga, Paula Ginzo, Blanca Millán, Lydia Giomi… jugadoras de las que aprende cada día.

Es un privilegio. Tenemos un grupo muy especial y divertido. Muchas somos de aquí y eso hace que tengamos muy buena relación. Aprendo de todas y estoy encantada de jugar con todas ellas.

Pasado y futuro a corto plazo

En EE.UU, a las órdenes del California Baptist Lancers, alcanzó un nivel altísimo. En un partido llegó a dar 20 asistencias.

Sí, en los primeros años no estuve muy cómoda, no tenía buenas estadísticas. Tardé en adaptarme pero al final sí que me solté. Estuve cinco años con el mismo entrenador y me daba mucha confianza. Me sabía todas las jugadas de memoria. A veces cuando tienes la confianza y estas cómoda es clave para una jugadora. Tengo un gran recuerdo de esa etapa y me hubiera quedado un año más. Me gustaría que la adaptación fuera más rápida, pero todo tiene su tiempo. Paciencia, confiar en mi trabajo y las cosas saldrán cuando tengan que salir.



¿Cómo ve lo que queda de temporada?

Damos mUcha importancia a las dos próximas jornadas. Ganarlos nos daría un poco de respiro porque llega Bembibre y de ganarlo serían cinco victorias seguidas. Las sensaciones serían otras, la verdad.



¿Y su futuro a corto plazo? ¿Quiere seguir en el Ensino?

No lo he pensado todavía. Nos quedan dos meses muy importantes y hay que pensar en los partidos que nos quedan y hacerlo lo mejor posible. Estoy encantada en Lugo, el club me trata muy bien, la ciudad es genial aunque hace un poco de frío, pero estoy muy a gusto.