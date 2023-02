Andoni López, presentado: "Estoy aquí para jugar, no tengo tiempo de adaptarme"

El nuevo carrilero zurdo del CD Lugo, Andoni López, aseguró que está listo para rendir desde este momento sin esperar a adaptarse y que puede mostrar su experiencia y capacidad para atacar y defender. Además, aseguró que no se "pensó" la oferta del club lucense y que espera "ayudar" a lograr la permanencia.

"En Tenerife no estaba en una situación fácil. Tenía pocos minutos de juego y, hablando un poco con el Tenerife cuando tuve la llamada del Lugo, pude llegar a un acuerdo. Para mí es un sitio muy bueno, en Segunda División y que me permite seguir acumulando experiencia en Segunda División. En cuanto tuve la oportunidad no me pensé el venir aquí", declaró el lateral vasco.

"Lo que quería era jugar. En Tenerife el nivel era muy alto. Jugué muy poco pero lo que jugué lo hice muy bien. En cuatro partidos di dos asistencias. Este es un capítulo pasado y solo pienso en dar el máximo rendimiento aquí", añadió.

"Estoy aquí para jugar, no hay tiempo para adaptarse. Los partidos son los que son y el equipo necesita resultados. El míster me pide que sea competitivo y que en mi campo sea firme y seguro y que arribe pueda llegar para dar asistencias. A balón parado es una herramienta que estoy dispuesto a utilizar. Intentaré ayudar en todo lo que pueda".

Sobre su debut ante el Ibiza, dijo que: "Tener la oportunidad de disfrutar de minutos con pocos días aquí me hizo estar muy contento. Al equipo lo vi bien, creo que fuimos superiores al rival. Esto es lo que se nos tiene que exigir. Tuvimos ocasiones para marcar aunque no las materializamos. Este es el camino a seguir".

"Tenemos que seguir el camino del otro día. Es evidente que el equipo tiene que dar un paso más, sobre todo ser más eficaz en las dos áreas. El fútbol es acertar y hacer goles y lograr porterías a cero en la mayoría de los partidos. Así conseguiremos el objetivo", manifestó

Además, habló sobre el duelo ante la UD Las Palmas. "El partido será difícil ante un equipo que quiere tener el balón y ser protagonista todo el partido. Nuestras opciones pasan por ser agresivos y fuertes en defensa e intentar que ellos no tengan su juego interior. Luego tenemos que intimidarles y darles sustos en ataque porque allí el campo se hace muy cuesta abajo".

Wagner Molina habla sobre el fichaje de Scepovic

El secretario técnico del Lugo, Wagner Molina, habló sobre la incorporación de Marko Scepovic y declaró que la plantilla del equipo está "cerrada" tras las llegadas del delantero serbio, del centrocampista Gui Guedes y el lateral Andoni López.

"Con la marcha de Chris Ramos necesitábamos otro futbolista más de este perfil para el juego directo, fijar centrales, quedarnos con balones para desahogar al equipo. Marko Scepovic tiene mucha experiencia y números muy buenos. Era un perfil idóneo para lo que necesitaba el equipo. Creo que nos va a aportar bastante", indicó el secretario técnico sobre el nuevo punta rojiblanco.

Molina indicó que, pese a que no tiene equipo y no juega un partido desde junio, Scepovic tiene una buena condición física por estar entrenando con la primera plantilla del Partizan de Belgrado de su país. "Estaba entrenando con el Partizan de Belgrado. Los preparadores físicos nuestros hablaron con él y consideramos que su nivel físico es bastante bueno aunque no compitiera. Cuando llegue valoraremos si está para jugar el domingo, pero entendemos que su capacidad es para aportar rendimiento inmediato".

Además, dijo que dan "por cerrada la plantilla" y habló sobre Gui Guedes. "Es muy joven y con mucha calidad. El Almería apostó mucho por él y ya lo conocíamos de su etapa en el Vitoria de Guimaraes. Es un internacional con Portugal en categorías inferiores y entendemos que nos puede subir el nivel de la plantilla por el fútbol que tiene. Tenemos la plantilla completa".

Molina se refirió al intenso último día de mercado con las salidas de Carlos Pita, Fran Justo y la carencia de fichajes. "El último día de mercado fue muy intenso. Se fueron solapando los acontecimiento y dando situaciones seguidas, pero esto es así y la experiencia me dio tranquilidad para pensar que las cosas son así. No me afectó demasiado porque entiendo que son situaciones que se dan dentro del fútbol. Fueron 48 horas muy intensas pero forman parte de esto. Estamos en una linea ascendente y somos optimistas con respecto al futuro del equipo".

Por último, habló sobre Andoni López. "Andoni se une a la plantilla para completarnos y darnos su experiencia en la categoría. Buscábamos un jugador de este perfil, un futbolista que puede jugar tanto en el lateral zurdo en una estructura defensiva de cuatro como también como carrilero en una zaga de cinco. Jugador formado en Lezama y que llegó a debutar en Primera División y que tiene mucha experiencia en el fútbol español"

"Es un jugador que en defensa tiene una característica de ser difícil de desbordar y completo a nivel defensivo. Tiene buen pie y buena llegada. A balón parado nos puede aportar y, por todo eso, pensamos que es el perfil ideal y pensamos que nos puede ayudar. Se adaptó ya rápidamente a lo que es el club y el vestuario. Entiende la situación por la que estamos viviendo".