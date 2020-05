Ander Cantero y Salva Arco participan en las 'Conversas con Estrella'

El portero del CD Lugo Ander Cantero y el capitán del Leche Río Breogán, Salva Arco, particparon ayer en el espacio de Estrella Galicia 'Conversas con Estrella' con la periodista Silvia Carregal, de la web As Nosas.

Cantero reconoció que "a todos" los equipos les va a "costar" retomar la competición después del parón de la actividad por la Covid-19. El meta rojiblanco reconoció que en "las últimas semanas" ha cambiado el "chip" al haber dado "prácticamente por seguro" la vuelta del fútbol.

"Tenemos que estar bien, centrados, comprometidos en la competición, en ganar partidos", indicó el arquero del Lugo.

Cantero se refirió al hecho de tener que jugar a puerta cerrada, algo que, en su opinión, notarán más otros equipos que tienen estadios con gran aforo, como el Deportivo.

"De pequeño me gustaba que los jugadores se identificasen con la ciudad y la afición y ahora que estoy en el papel de actor creo que es importante. Nosotros tenemos un estadio pequeño y en teoría no se notaría tanto la diferencia, pero miras el Dépor, que podría meter 30.000 en un campo y no tener esa posibilidad le puede influir algo", explicó.

"El equipo estaba en buena línea y no sabes cómo esto va a afectarle", apunta Cantero

El portero del CD Lugo, vecino de Arco y de compañeros de equipo como Carlos Pita (al que tiene en el piso de arriba), Fernando Seoane o Jaume Grau, explicó que "el parón" por la Covid-19 llegó "en el mejor momento" del equipo, así que fue "una pena".

"El equipo estaba en buena línea y no sabes cómo esto va a afectarle", indicó el guardameta, quien se ha consolidado como titular en la portería d el Lugo tras haber iniciado la temporada como suplente.

Él ha pasado el confinamiento "solo" en Lugo porque sus "padres y familia están en Pamplona" y admitió que ha echado de "menos estar con ellos en estos momentos duros".

Cantero ha aprovechado el parón de la temporada para "avanzar en la carrera de psicología", que ya le ha "dado unas herramientas" que ha podido aplicar al fútbol, por ejemplo, a la hora de gestionar el "agobio" en los partidos.

Salva Arco incidió en la relevancia que tiene el psicólogo en el deporte y afirmó que "parece que solo los jugadores" se dan "cuenta de la importancia" de esa figura dentro de un club.

"Tuvimos momentos de incertidumbre al principio porque no sabias muy bien el protocolo a seguir con el Covid-19", indica Arco

El capitán del Breogán, que estudió marketing, ha estado cerca de la Covid-19 a través del testimonio de su mujer, Lucía, que es enfermera en el hospital de Lugo.

"Tuvimos momentos de incertidumbre al principio porque no sabias muy bien el protocolo a seguir cuando llegaba a casa o cuando salía hacia el hospital", indicó el jugador de baloncesto, que agradeció a algunos vecinos que le hayan ayudado con la cocina.

Arco también tuvo palabras de agradecimiento hacia los entrenadores personales que han emitido directos con sesiones en las redes sociales y confesó que ha habido días que se ha "saltado alguna" de las pautas de trabajo de los preparadores del equipo de baloncesto por "seguir" esos vídeos.