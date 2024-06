La Ancares Cycling Marathon 2024 mantendrá tres alternativas de recorrido

La cuarta edición de la Ancares Cycling Marathon se disputará el próximo día 11 de agosto y tendrá como invitado especial al exciclista ruso Pavel Tonkov, como se desveló este viernes durante la presentación de la prueba, en los jardines de la Diputación de Lugo.

Los participantes podrán elegir entre tres opciones con diferentes distancias. La modalidad Gran Fondo será de 110 kilómetros con un desnivel acumulado de 3.262 metros. Se ascenderán los altos de Campa do Comeal (3ª categoría), Os Sete Carballos (1ª categoría), A Pintinidoira (1ª categoría) y Villasol (1ª categoría), para finalizar con la mítica ascensión a O Cebreiro (2ª categoría). El Medio Fondo tendrá un recorrido de 81,2 kilómetros, con subidas a Campa do Comeal, Pintinidoira, Villasol y O Cebreiro. Por último, también está la alternativa de la Mini Fondo, con 57,7 kilómetros de recorrido y pasando por Campa do Comeal, Villasol y O Cebreiro.

La organización, liderada por la empresa Emesports y su responsable Ezequiel Mosquera, mostró su satisfacción por poder disputar la prueba un año más después de lo ocurrido el año pasado, cuando el responsable del Club Ciclista Cidade de Lugo Santiago Seijas, sufrió un salvaje atropello del que aún se recupera. El vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro, le dedicó su discurso "porque Santiago puso en peligro su vida para salvar muchas otras vidas, si no fuera por él lo ocurrido hubiera sido mucho más grave. El mejor homenaje que podemos hacer es seguir con la prueba y que una mala persona no acabe con ella”.

Ezequiel Mosquera explicó el cambio de ruta de este año, novedad que se concentra en los primeros kilómetros. "Se saldrá ya subiendo y luego tocaremos la provincia de León y recorreremos una parte del recorrido que es igual que en las ediciones anteriores".

A lo largo de los últimos años, la Ancares Cycling Marathon, contó con la presencia de grandes campeones como Miguel Induráin o Claudio Chiappucci. Este año será el ganador del Giro de Italia Pavel Tonkov, quien lucirá esta vez el dorsal 1 en esta competición.

Corredor con victorias en la carrera transalpina, en la Vuelta Ciclista a España —donde alcanzó cuatro victorias parciales de etapa— y Tour de Romandía, conocerá Os Ancares de primera mano y será, sin duda, uno de los grandes atractivos de esta jornada. Tonkov es un excorredor que actualmente vive en Córdoba y regenta un negocio de hostelería.

Para los que quieran participar, las inscripciones ya se pueden completar en la web www.ancarescyclingmarathon.es.