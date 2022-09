Arranca la temporada 2022-23 con 18 equipos que quieren ser protagonistas y un espectáculo garantizado.

CLASE ALTA ▶ El Madrid y el Barcelona, otra vez candidatos

El Real Madrid, como actual campeón, y el Barcelona aparecen como los grandes favoritos. Además, han reforzado sus plantillas y ya demostraron su potencial hace unos días en la Supercopa.

El Real Madrid, con Walter Tavares como gran referencia y jugador diferencial por dentro, apostó también por fortalecer la dirección con Sergio Rodríguez y tiene una línea exterior en la que llegan jugadores como exbreoganista y MVP de la pasada campaña, Dzanan Musa que se suma a Llull, Rudy, Abalde, Hezonja y Causeur.

Enfrente, el Barcelona se ha reforzado con Satoransky en la dirección y viendo los problemas que tuvo en el juego interior la pasada campaña, para ahí llega Jan Vesely.

CLASE MEDIA-ALTA ▶ La obligación de llegar al play off

Después de los dos grandes trasantlánticos aparecen aparecen el Valencia, el Baskonia, el Joventut y el Tenerife. Los cuatro conjuntos sueñan con asustar a los grandes pero su temporada es estar ahí y ser cabeza de serie en el play off o en la Copa.

El Valencia y el Baskonia apostaron esta campaña con notables cambios en su plantilla y dirección técnica y por la polivalencia como seña de identidad. Los vascos con la llegada de jugadores como Howard o Thompson y el Valencia con hombres como Jones o Dubljevic. Son plantillas amplias, con muchos recursos, pero también incógnitas en el rendimiento de algunos novatos en la Liga.

Mientras, el Tenerife lleva ya años instalado ahí arriba y una vez más, con los incombustibles Huertas y Shermadini como referencias. El equipo canario ya tiene una identida clara marcada con Vidorreta y no quieren bajar de una posición a la que les costó mucho llegar. Llegamos ahora al Joventut, un con junto que dio mucho y muy bueno que hablar en la campaña pasada, que mantiene a jugadores como Ribas, Parra o Tomic como estrellas y que tiene a un jugador que puede ser uno de los nombres a seguir en esta campaña: Guy.

CLASE MEDIA ▶ Entre el sueño de pelear arriba y ser la revelación

Llega ahora un grupo de equipos para los que la temporada se mueve entre colarse entre los ocho primeros y jugar la Copa del Rey y también ese sueño de crecer para llegar ahí o convertirse en lo que fue el Río Breogán la pasada campaña, ser la revelación de la Liga y que el premio venga como acompañamiento.

El Unicaja aparece como el equipo más solvente, a priori, en esta clase media, casi podíamos decir como puente de conexión con la clase media-alta. Los malagueños sufrieron mucho la pasada temporada, acabaron fuera de los ocho primeros clasificados y con un montón de cambios en la plantilla para no arreglar nada. Ahora llegan con un equipo fortalecido con jugadores como Perry o Kalinoski, con una inyección económica y es que no quieren que vuelva a pasarles lo mismo.

Un hueco importante también para el Ucam Murcia y el Gran Canaria. Los murcianos, con Sito Alonso al frente, ya demostraron de lo que son capaces. Podía decirse que medirse a ellos es como una visita al dentista, te espera un duelo físico, intenso, ante un equipo que incorpora a Trice en el base, con Anderson, McFadden y Davis por fuera, y Pustovyi en el interior. Una cancha muy exigente y una entidad que quiere crecer, seguir entre los ocho primeros y la Copa del Rey. Los canarios, por su parte, llevan años en la zona media de la tabla y quieren seguir contando como un rival que está siempre en las quinielas buenas, nunca pasa apuros y de paso, te puede dar un buen susto si tiene el día. Slaughter, Inglis y Brussino son algunos de sus amenazas.

También en la clase media están y hay que exigírselo al Manresa, el Obradoiro e incluso el Real Betis. El Manresa tiene que superar la marcha de Moneke pero mantiene la garantía de Pedro Martínez en el banquillo con jugadores como Hamilton, que quiere volver a mostrar de lo que es capaz. y también apuesta por recuperar a Tyson Pérez, todo un talento marcado por las lesiones. Un equipo sólido, bloque sin figuras pero superintenso en su coqueta cancha.

En cuanto al Obradoiro, con Westermann, Blazevic o Bender está claro que la apuesta económica está ahí y te obliga a llamar la atención y conseguir cosas. Tienen un quinteto realmente poderoso. En relación al Betis, los andaluces se salvaron el pasado año con toda una exhibición en la segunda vuelta de Evans y la gran noticia fue mantenerlo en la plantilla, algo que parecía complicado. Un ojo también a lo que puede crecer un jugador como Kurucs. Puede dar un paso adelante como plantilla y no parece que vaya a sufrir abajo.

CLASE BAJA ▶ Escapar de la quema del descenso como sea

Y llega la lucha por no bajar a la Leb Oro. El Granada, recién ascendido, aparece en todas las quinielas que va a sufrir mucho y su apuesta es arriesgada, con la continuidad de muchos jugadores, Bropleh como referencia exterior y Felicio como salvavidas.

También pueden sufrir mucho un Bilbao Básket sin Mumbrú en el banquillo y con el adiós de jugadores importantes y lesiones clave como Goudelock. Un proyecto obligado a hacer cambios y que no lo ha pasado bien en la pretemporada.

En cuanto al Girona, el otro equipo ascendido, apela al efecto Marc Gasol y su condicionamient o en el juego, pero mantenerse en la Liga con un grupo de jugadores con experiencia. Además, el peso de Aíto García Reneses en el banquillo les da mucho valor.

Para terminar, dos equipos como el Zaragoza y el Fuenlabrada, que el año pasado se salvaron en la última jornada y se vieron en la Leb en varias fases. Los madrileños cambiaron bastante su plantilla y apostaron por jugadores como Senglin o Hannah por fuera, e interiores con hambre aunque con incógnitas de continuidad. Mientras, el Zaragoza es un clásico de la Liga ACB que se llevó un gran susto y que ahora tiene jugadores en la línea exterior como Jessup y Sant-Ross con los que no quiere sustos. Calidad hay, pero también jugadores que no conocen la competición y un entrenador nuevo. En definitiva, una lucha por la permanencia en la que no faltarán los nervios y donde siempre habrá ese deseo de salir de la quema lo antes posible. Que se lo pregunten al Estudiantes o al Burgos...

Curiosidades, banquillos y presidentes

La Liga 2022-23 está marcada por el regreso del veterano Aíto García Reneses a los banquillos del baloncesto nacional y también por traslados como el de Álex Mumbrú, de Bilbao a Valencia, o Joan Peñarroya, de Valencia a Baskonia.

Tampoco hay que olvidar la llegada de Martin Schiller al Zaragoza como un banquillo muy sorprendente.

Esta Liga también presenta a Marc Gasol, presidente y jugador en el ascendido Girona; además de todo un icono para la competición; y la presencia del exjugador Sitapha Savané como máximo mandatorio del Gran Canaria.

Carlos Cortés y Miguel Ángel Pérez Pérez son los representantes del colegio gallego en el arbitraje para esta temporada en la Liga ACB. Daniel Hierrezuelo se mantiene como la referencia más destacada en los encargados de impartir justicia.