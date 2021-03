La nadadora lucense perteneciente al Club Fluvial de Lugo Ana Cernadas estará entre las mejores de Europa al ser elegida para participar en el Campeonato de Europa júnior que se celebrará en Roma entre el 6 y el 11 de junio.

Cernadas, que se entran en el Centro Galego de Alto Rendemento de Pontevedra, será la primera nadadora del Fluvial y de Lugo en colarse en un Europeo júnior.

La lucense será la única gallega, junto con Paula Otero, en viajar a la capital italiana para representar a la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Ana Cernadas acudirá al Campeonato de Europa con el aval de su gran papel en el Campeonato de España Open Absoluto y Júnior, en el que logró un bronce en los 100 metros espalda, un récord gallego y la mejor marca gallega júnior en los 200 espalda. Este resultado le ha servido a la de Lugo para que el Comité Técnico de la RFEN apueste por ella para ser una de las representantes de la selección española en Roma.

La joven deportista de 17 años logró un éxito individual, pero también para su club, el Fluvial, algo que, en palabras del director técnico de natación del equipo lucense, Jaime López Rego, "es el premio a muchos años de trabajo, desde bien pequeña, y seguro que el primer paso de muchas cosas buenas que están por venir"

Una realidad en el agua

Un nombre que luce sobre el agua, que cumple los plazos para ser una de las grandes nadadoras españolas de un futuro inmediato. La lucense Ana Cernadas viene de ser la tercera mejor del país en la prueba de los 100 espalda en el Nacional júnior en piscina larga de Sabadell, un bronce en el Nacional que conllevó además el récord gallego de la categoría en este grupo de edad para la nadadora del Fluvial.

"Estoy muy feliz por este resultado porque no me lo esperaba. Pensaba que lo iba a hacer en piscina corta, pero lo hice en piscina larga y por eso estoy muy contenta", declaró Cernadas.

La nadadora de Lugo, que cuenta con una amplio palmarés en las categorías inferiores de la natación española, llegaba a Sabadell en un buen momento, a pesar de que el Nacional era una de las primeras pruebas de la temporada. "Yo iba con buenas sensaciones, pero no con las sensaciones de quedar tercera ni mucho menos. Pensaba que haría mejor marca personal y ya está, pero conseguí meterme en la final con la segunda mejor marca. Acabé tercera en la final por muy poco", observó la lucense.

"Cuando miré el crono la primera reacción que tuve fue mirar a mi entrenadora, que estaba en las gradas y sonreí, porque no me lo creía. Ella me comentó luego que estaba muy contenta por este resultado mío, que me lo merecía mucho porque estaba entrenando mucho y muy bien", añadió.

"Estoy en un buen momento de forma, también en otras pruebas como el 200 libres, el 200 espalda o el 50 libres... Estoy muy bien", indicó.

La hazaña de la nadadora del Fluvial fue mayor por el buen nivel que había en la piscina sabadellense. "Era el primer campeonato de España. Normalmente se iba al campeonato con unas marcas mínimas, aunque era por ránking, por lo que era aún más complicado, ya que la gente era más buena".

A pesar de que el bronce cayó en los 100 espalda, Ana también destaca en otras pruebas. "Mi prueba favorita quizás sea el 200 libres, pero la que mejor se me dio en este campeonato fue el 200 espalda".

El Nacional de Sabadell fue una de las primeras grandes competiciones postconfinamiento, algo que Ana Cernadas celebra. "El año pasado nos cancelaron el Campeonato de España por la pandemia. Lo estaba preparando muy bien y, de repente, nos lo cancelaron. Volver a competir a este nivel fue una gran alegría".

La lucense logró mantener la forma en casa durante el confinamiento del 2020. "Pensé que los iba a llevar peor. En casa hacía bici y los circuitos de seco que nos mandaban los entrenadores. Cuando volvimos a la piscina era como cuando volvías de las vacaciones. Cogía mi bici y hacía hora y pico, hacía abdominales, trabajo en seco... También agarraba algunas gomas para imitar el nado de crol, aunque no es lo mismo que estar en una piscina", reveló.

