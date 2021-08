Ana Cernadas consigue el oro en los 100 metros espalda

Ana Cernadas sigue escribiendo las hojas de su todavía joven palmarés con letras de oro. La representante del Club Fluvial de Lugo se convirtió en la primera representante en la historia de la entidad lucense en lograr un campeonato de España júnior de natación en categoría femenina. Esta competición se celebró en las piscinas del Club Natación Metropole, ubicado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

La cita con la gloria de Cernadas en los 100 espalda ya se comenzó a vislumbrar en las fases preliminares. La nadadora lucense estableció un nuevo record absoluto gallego, con un tiempo de 1:03.85, clasificándose así para la final absoluta. Su presencia en la cita con las mayores le aseguraba una medalla en categoría júnior, "algo que hizo que afrontase con menos presión la carrera", tal y como revela la deportista del Fluvial.

Una vez en la piscina, Cernadas vivió "un auténtico sueño al competir en la calle de al lado de nadadoras como África Zamorano", nadadora de la Ciudad Condal que hace unos días estaba compitiendo en Tokio en disciplinas como los 200 espalda, revela la joven promesa lucense.

"Fue una carrera accidentada porque me resbalé en la salida y pensé que no llegaba pero, como dice mi entrenadora, peleé como una fiera y acabe ganando el oro en mi categoría", relata la campeona lucense.

El título supone para Ana toda una sorpresa "porque he sido capaz de sobreponerme a una lesión que tuve hace un mes y era algo que no esperaba", confiesa. La actividad para la nadadora de la sección que dirige Jaime López Rego no cesará hasta el final de la cita que está teniendo lugar en Las Palmas de Gran Canaria y que se extenderá hasta el sábado.

Cernadas tomó también la salida en los 100 libres y los 200 espalda. El sábado, la lucense competirá del mismo modo en los 200 libres, "con la intención de mejorar mis marcas personales y pelear por las medallas", señala Cernadas con ambición.

Con el oro obtenido en la piscina del Club Natación Metropole, Ana Cernadas continúa consolidándose como una de las nadadoras con mayor potencial tanto a nivel gallego como nacional. Después de convertirse en la primera deportista nacida en la provincia en competir en unos campeonatos de Europa júnior de natación, Cernadas suma en esta ocasión el primer título en la categoría junior femenina para el Club Fluvial, al que representa la joven nadadora lucense.