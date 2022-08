La historia de Ampeterby7, Tino Saqués y la camiseta del CD Lugo

"Yo, del Lugo desde chiquitito!". Con estas palabras, y enfundado en la nueva equipación arlequinada del conjunto albivermello, el youtuber Andrés López Ruitorta, más conocido como Ampeterby7 o simplemente Ampeterby, mostraba su simpatía por el CD Lugo.

Mallorquín de nacimiento, la pasión de Ampeterby7 por el club de la ciudad de la muralla es reciente y tiene una explicación que el creador de contenidos ha querido compartir con sus seguidores. Y esa explicación no es otra que Tino Saqués, el presidente del CD Lugo con el que hizo buenas migas en un evento organizado por LaLiga.

Porfavor, mirad este vídeo. No os vais a quedar indiferentes. Simplemente Tino Saqués y @Ampeterby7 pic.twitter.com/01rJn8Z9vs — zonaalbivermella_1953 (@zonalbivermella) August 11, 2022

El youtuber cuenta que, al acabar el evento, se quedó tomando "una copichuela". Fue entonces cuando conoció a Saqués, que se le acercó para preguntarle en qué consistía su trabajo. "Yo no tenía ni puta idea de quien era, eh", continúa Ampeterby7 su relato.

Otro de los invitados al evento le explicó que era el presidente del Lugo. "Luego nos llevamos muy bien y salimos de fiesta juntos. Una locura, una locura. Y de fiesta le dije: Me has caído tan bien.... En esa situación fue cuando se le ocurrió pedirle a Saqués que le mandase una camiseta del Lugo a su casa. Y, por lo que se ve, el presidente albivermello cumplió. "Me cayó tan bien el tío... ¡os lo juro!", concluye Ampeterby7 la historia de cómo conoció al mandatario lucense.