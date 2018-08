El Pescados Rubén Burela FSF inició el lunes la pretemporada a las 19.30 horas en el pabellón Vista Alegre. Una cita esperada, ya que la plantilla que se ha confeccionado para la 2018/19 es muy ilusionante. La llegada de Luci, Cris y el regreso de Peque dan un toque muy competitivo y de calidad, que se suma a la continuidad del bloque de temporadas pasadas con jugadoras de la importancia de Cilene, Dany o Jozi.

Al frente del equipo sigue otra temporada más Julio Delgado, que aunque reconoce que ha utilizado el verano "para desconectar un poco, a los que nos gusta el fútbol sala estamos encantados de empezar otra vez", dice. El técnico burelés afirma que "las incorporaciones son tremendas, de calidad y van a sumar mucho; ahora tenemos que trabajar para ir asimilando conceptos", apunta.

La temporada pasada el conjunto naranja se quedó a las puertas de los tres títulos, tanto de la Copa de España, como de la Copa Xunta y la Liga. Este año, el objetivo, según el entrenador, es traer alguno a las vitrinas naranjas. "Hay que ser realistas, la plantilla que tenemos está hecha para ganar títulos y con esa exigencia vamos a trabajar. El año pasado hicimos una gran temporada, pero no conquistamos ningún trofeo y eso al final es lo que quieren las jugadoras. Este año, con humildad lo digo, tenemos una plantilla bastante completa", advierte el técnico, que no cierra las puertas a la incorporación de alguna nueva jugadora. "La realidad es que la baja de Bea Mateos hasta enero o febrero es algo que se notará, pero no vamos a fichar por fichar; el club sigue trabajando por si aparece algo, pero tenemos once jugadoras y un buen plantel".

De la temporada pasada no siguen Judith, Julia, Tai, Sara y Sofía, mientras que han llegado Cris, Luci y Peque. ¿Se ha ganado en calidad y se ha perdido cantidad? "Son las tres internacionales; a Peque no la vamos a descubrir, para mí es la mejor jugadora que he conocido o está muy cerca; a Luci, por ser gallega, también se la conoce y Cris creo que va a ser una sorpresa", detalla el técnico, que añade: "No sé si en calidad, pero en competitividad ganamos mucho con ellas. Ha sido una pena dejar a jugadoras fuera con el buen año que han hecho, como Julia, pero la exigencia de un club tan grande como el Burela FSF es así". Sobre Peque, abunda el técnico. "En lo deportivo es muy competitiva y nos va a dar ese punch, ese orgullo, esa garra y carisma que nos podía faltar".

El estratega burelés añade que la palabra que mejor define el comienzo de la temporada del Burela FSF es "ilusionante". "Yo creo que este equipo va a hacer un fútbol sala muy dinámico y va a dar muchas alegrías". Sobre los rivales, "los de arriba se han reforzado bien y seguirán luchando por el título y el objetivo del Burela FS será estar ahí".

Julio Delgado manda un mensaje en el que insiste. "No me extraño en decir que el reto es ganar todos los títulos; puede sonar pretencioso por mi parte, pero creo que soy realista. La gente del club ha hecho el trabajo y ahora nos toca a nosotros y no me escondo", concluye el salmantino.