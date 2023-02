La ambición de Saleta

Conseguir una medalla de plata en un campeonato de España de pista cubierta es un logro que no está al alcance de cualquiera. Muchos son los deportistas que trabajan sin descanso para aspirar a resultados que, a veces, nunca llegan. Otros muchos, sin embargo, aspiran a mucho más que a una segunda plaza. Este es el caso de la monfortina Saleta Fernández, medalla de plata en el Nacional de atletismo disputado en Madrid este fin de semana, un resultado que, según reconoce dos días después, "no me ha dejado satisfecha".

Y es que la altura de 1,78 metros que le sirvió a la lucense para entrar en el podio es una medida insuficiente para la saltadora de altura, que llegaba al campeonato, dice, "saltando 1,80 alto y contaba con hacer, por lo menos, 1,83 y si todo iba bien, llegar al 1,85", dice, tras una final en la que la que la granadina Una Stancev se llevó el oro con un salto de 1,81. "Para nada estoy satisfecha porque no es que no haya ganado el oro, es que la marca que hice está bastante por debajo de mi objetivo y de lo que creo que valgo", señala.

La realidad es que la monfortina no afrontaba el campeonato de España en las mejores condiciones. Saleta Fernández regresó a la competición el pasado mes después de medio año en el dique seco por una lesión en el tendón de aquiles que puso fin a su temporada antes de tiempo en 2022.

Además, una pequeña lesión en el cuádriceps en diciembre y un fuerte resfriado días antes del Nacional de este pasado fin de semana le impidieron afrontar la cita en las mejores condiciones físicas. "Me puse enferma días antes y mi cuerpo no reespondió de la mejor manera", reconoce.

Con todo, asegura que se encontró bien en el primer tramo de competición, en el que superó a la primera todas las alturas. "Me sorprendió porque me sentía bien, pero acabé con rabia porque contaba con que iba a salir mejor, pero cuando llegó el momento de la verdad, no salió", lamenta.

El suyo es el caso de una deportista cuya trayectoria se ha visto frenada por lesiones desafortunadas. La monfortina reconoció a este periódico hace un año que la de 2021 había sido la peor temporada de su carrera por culpa de un calvario de lesiones que no conseguía olvidar. Regresó a lo grande en el Nacional de pista cubierta de 2022 con un oro en salto de altura, pero meses después la mencionada lesión en el tendón de aquiles reavivó todos sus fantasmas.

Seis meses de cambios

La ambición por sacar lo mejor de sí misma empujó a Saleta Fernández a emprender diferentes cambios en los últimos seis meses, entre ellos un cambio de entrenador y un nuevo lugar de entrenamiento y residencia. La monfortina puso fin a su etapa con Ramón Torralbo e inició una nueva con François Beoringyan, lo que la obligó a cambiar Santander por Pamplona.

"Cada maestrillo tiene su librillo", explica la monfortina sobre los nuevos modos de entrenamiento que desarrolla en los últimos tiempos. "Parece que, de momento, me respetan más las lesiones pero también hay que ver si acabo saltando más con este nuevo método", explica.

Y es que Saleta Fernández asegura que, aunque sus sensaciones son buenas, la realidad es que "he cambiado toda la técnica, desde que inicio la carrera hasta que caigo en la colchoneta. No tengo diez años, los niños asumen estos cambios rápido, pero yo llevo mucho tiempo saltando de una forma y quieras que no, cuesta", explica.

"No pretendía una marca personal en el Nacional, soy consciente de que llevo muy pocos meses y noto que técnicamente han cambiado mucho las cosas, así que no me queda otra que adaptarme a la situación", finaliza la atleta lucense del Valencia Esports.

Arranca la temporada de campeonatos al aire libre

El campeonato de España de pista cubierta puso fin a la temporada de torneos bajo techo y da comienzo a las pruebas que se desarrollan al aire libre, que en el caso de Saleta Fernández no arrancan hasta el próximo 15 de abril.



Jornada de Liga

La primera prueba al aire libre que contará con la presencia de Saleta Fernández tendrá lugar dentro de dos meses y será una jornada de Liga con su club, el Valencia Esports.



Su récord es 1,90

La insatisfacción de Saleta Fernández con el 1,78 que saltó en el Nacional de pista cubierta es comprensible si se tiene en cuenta que su mejor marca es 1,90 en La Nucía, cuando logró el oro en el Nacional absoluto de 2019.