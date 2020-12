Vega Gimeno, la ambición de una MVP que confía en una mejoría del Ensino

Jugadora franquicia en Lugo. Integrante de un dúo, el que forma con Merrit Hempe, que es el pilar sobre el que se asientan los cimientos del Durán Maquinaria Ensino 2020-2021. Vega Gimeno cumple con las expectativas con las que llegó al equipo lucense y confirma en cada partido que el cartel de la MVP nacional de la Liga Endesa lo lleva con justicia.

"No esperaba estar en números de MVP de la primera vuelta. Siempre trabajas para dar la mejor versión de mi misma, pero no me esperaba esto", destaca una Gimeno cuya ambición colectiva está por encima de los galardones individuales.

"A nivel personal estoy contenta, pero tengo un poco de sabor agridulce porque me hubiera gustado habernos metido en la Copa con más solvencia, haber ganado al Estudiantes... Estoy contenta, pero lo estaría más con peores números y habiendo ganado más partidos", añade la jugadora valenciana.

Su adaptación a la ciudad y al vestuario fue inmediata, ya que el ambiente es "muy bueno", según la ala-pívot del Ensino. "No tengo ninguna queja de las compañeras. Hay muy buen rollo, muy buen ambiente. Hay un buen bloque nacional y las extranjeras que hay ya hacían la Liga todas, menos Chatrice (White). El día a día es muy fácil y eso ayuda mucho", declara.

"Meternos en la Copa fue bastante dramático, pero estoy contenta"

Gimeno forma una sociedad casi perfecta junto con la americana Merrit Hempe en la pintura, aunque la interior nacida en Valencia hace 29 años espera que el Ensino pueda aprovechar la atención del resto de equipos tienen en este dúo para sacar beneficios en cuanto a juego.

"Ahora es evidente que Merritt (Hempe) y yo estamos en el top de anotadoras de la Liga y es normal que los equipos se vayan a fijar más en nosotros y nos vayan a cerrar más. Pero esto es algo que nos tenemos que tomar como una ventaja para el equipo, porque si los rivales se centran en dos jugadoras significa que tendrás otras liberadas. Que te frenen y no tengas respuestas es algo que como equipo tenemos que evolucionar para hacer otras lecturas".

Gimeno desea poner el valor la clasificación para la Copa, un mérito del Durán Maquinaria en una competición de gran potencial como la Liga Endesa española. "Meternos en la Copa fue bastante dramático, pero estoy contenta. La Liga está muy cara y todos los partidos son complicados. Este año meterse en la Copa tiene un mérito espectacular y no se le da la validez que tiene. Tiene muchísima importancia que nos metiéramos en la Copa. Nos habría gustado haberlo hecho con más solvencia ganando a Logroño y Cáceres, pero por algo esos equipos han estado a punto de meterse en la Copa. Por algo la Liga está como está", asegura.

Gimeno seguirá como uno de los principales valores del conjunto que dirige Carlos Cantero en la máxima categoría del baloncesto femenino español.

"En la segunda vuelta tenemos que hacernos fuertes en casa"

Vega Gimeno pone como clave ganar los partidos en el Pazo para realizar una gran segunda vuelta que permita colarse entre los ocho mejores y jugar el play off. "Hay que hacerse fuertes en casa, ganar todos los partidos como local posibles y luego sacar alguno fuera. Si ganas esos duelos en casa y alguno fuera el play off lo tienes, pero será algo difícil. Hay que intentar que el equipo vaya a más"», valora Gimeno.

Duelo ante el IDK

Para seguir ese camino en dirección al play off, el Durán Maquinaria Ensino se medirá este domingo (12.00 horas) contra el IDK Euskotren, un rival directo por la lucha por los ocho primeros puestos. "IDK es de los equipos que ha ido de menos a más, por lo que el equipo que nos vamos a encontrar ahora no va a ser el de la primera vuelta".

"IDK es más que Koulibaly. Es un equipo muy bueno, en el que todo el mundo puede aportar. Es verdad que tiene un juego interior muy potente, pero el resto de compañeras también aportan", añade.