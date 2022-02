El entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, que debuta este sábado (18.00 horas) ante el Coosur Real Betis, aprovechó este jueves la rueda de prensa previa a este choque para "fijar" un "segundo techo" por encima de la permanencia, el play off por el título.

"Esperamos que juntos podamos conseguir algo grande y eso es entrar en los play off. Seguro que la permanencia es el techo número uno, muy importante, pero también he visto cómo el equipo entrena y pienso que vamos a poner otro techo, otro reto, intentar jugar el play off por el título. Para eso debemos entrenar al límite y jugar con una concentración alta en una segunda vuelta que será todavía más complicada", comentó.

El técnico del conjunto lucense reconoció que su equipo, por los casos de covid que ha sufrido y sufre desde hace varios días, no está en su "mejor momento" a la hora de trabajar y afrontar un encuentro, pero va a "darlo todo para ganar el partido" con el Betis, que está en última plaza de la clasificación, con solo tres victorias en 16 encuentros disputados.

"El Betis es un rival que está abajo, ha fichado esta semana un jugador —Jacob Wiley— y tiene algunos lesionados. Deben empezar a sumar porque su situación es complicada, pero para nosotros también es muy importante porque estamos luchando para jugar el play off y cada partido es importante y debemos jugar de esta manera. Para ellos tiene importancia, pero para nosotros también", apuntó.

Veljko Mrsic advirtió también de que su equipo no puede repetir una actuación como la que se vio en el derbi gallego con el Obradoiro (100-83). "No podemos estar como contra el Obradoiro, con un equipo que se jugaba la permanencia y otro —el Río Breogán— contento por lo hecho hasta el momento y sin intensidad de salida y durante muchos minutos", alertó Veljko Mrsic.

Respecto a la situación sanitaria, el técnico del conjunto breoganista dijo que no va a "forzar a nadie" a jugar después de pasar el covid porque "lo primero es la salud".