El vivariense Adrián Ben se regaló en el día de su 23 cumpleaños un quinto puesto en la final olímpica, un presente también para España que por primera vez ve a un atleta rozar el podio de los 800 metros. "Se me han quedado ahí las medallas y nunca sabes cuando vas a volver a unos Juegos y menos en una final", dijo desconforme pero feliz por estar disfrutando de un momento único de su carrera deportiva.

El atleta se enfrentó a esta final olímpica "preparado para cualquier cosa y correr lo más digno posible". "Estoy sorprendido porque me esperaba una carrera más rápida por parte de los keniatas, quería dar lo máximo posible, corro para ganar y la ambición me caracteriza", afirmó tras salir de la pista en el Estadio Olímpico de Tokio y haber logrado una marca de 1:45.96.

23 años cumplidos en el día de hoy y Adrián Ben es ya el gran nombre del medio fondo masculino español #TokyoRTVE4A



"Me quedo un poco disconforme, porque a falta de 100 metros me he visto con progresión y pensé que cogía una medalla"