Amaya Valdemoro y su mal recuerdo en Lugo: "Un chico me cogió de la coleta y le di un puñetazo"

Amaya Valdemoro guarda en su memoria un infausto recuerdo de una de sus visitas a Lugo como jugadora del Halcón Viajes, en la que incluso llegó a sufrir una agresión. Así lo ha desvelado la propia exjugadora en una entrevista ofrecida a Jot Down publicada este miércoles. "Se nos fue de las manos toda la situación", asegura.

Los hechos a los que se refiere Valdemoro ocurrieron en la primavera de 1999, cuando el por entonces Ensino Universidad se enfrentó al Salamanca Halcón Viajes en las semifinales del playoff por el título de la Liga Femenina. Las lucenses, que venían de ser campeonas de la liga regular, acabaron perdiendo la serie ante el equipo de Amaya Valdemoro (2-1).

Los tres duelos se vivieron con un exceso de tensión, sobre todo el último, celebrado en abril de 1999. "Fue el primer partido de baloncesto femenino declarado de alto riesgo", recuerda Valdemoro en la entrevista.

Un agente de la Policía Nacional contiene a un aficionado en el encuentro, celebrado en el año 1999. J. VÁZQUEZ (AEP)

Y no fue para menos. Tras el polémico encuentro, que finalizó con la clasificación visitante al vencer por 71-78 al equipo lucense, se montó una gran tangana en la que incluso participaron algunos de los aficionados. Según desvela Amaya Valdemoro, fue en ese momento cuando sufrió una agresión por parte de un asistente al encuentro: "Invadieron el campo y un chico me cogió la coleta y me golpeó la nuca. Me volví y le di un puñetazo".

"Mi padre, Álvaro, era policía nacional", continúa la actual comentarista de Movistar, "y tuvo que sacar la placa en medio del tumulto que se creó".

Finalmente, la trifulca no pasó a mayores y la temporada no pudo tener mejor final para Valdemoro, pues el Halcón Viajes se proclamó campeón de liga tras vencer en la final a otro equipo gallego, el Celta Banco Simeón.