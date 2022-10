Alvite, lenda de El Progreso: "Sinto ao Lugo como se fora parte da miña familia"

Un lucense de Negreira. Un ciudadán criado entre as murallas romanas desde 1986, cando chegou a Lugo sen saber que, 36 anos mais tarde, seguiría ao lado do Miño. José Antonio Pérez Alvite vestiuse de albivermello e non abandonou, nin o fará, esa combinación de cores. O seu legado, o do xogador con mais partidos no equipo do Ángel Carro, quedará para o recordo sobre o céspede e nas rúas da cidade.

Deportista Lucense de Lenda… porque xa é un lucense mais ainda que nacera en Negreira…

(Ríe). Sí, a verdade é que desde o 86 que cheguei aquí a Lugo xa me sinto lucense. A miña vida está afincada aquí e a miña familia tamén e me sinto un lucense mais.

¿Qué representa para vostede ser recoñecido desta maneira?

Para min é unha satisfacción e un orgullo. Este é un premio que recibiu xente de tanto prestixio coma Manel (Sánchez) ou Ramos Misioné. Teño que lle agradecer a El Progreso que se acordara de min. Seguro que haberá moitos deportistas que o merezan igual ou mais ca min.

¿Cando chegou no verán de 1986 ao Lugo procedente do Boiro, ¿Pensaba que estaría mais de media vida na cidade?

Non. Daquela, cando me ficharon, todo viña un pouco condicionado á miña outra vida laboral, porque eu tiña a miña praza en Pontevedra. A miña chegada estivo condicionada a que me trasladaran a praza aquí. Nese momento o Lugo puxo moito interés e moveu todo o que tiña que mover para que iso sucedera. Cando cheguei, os primeiros meses foron un pouco difíciles pola adaptación. Eu viña de A Estrada, onde tiña moita relación e unha situación moi asentada. Ao comezo me custou un pouco, pero unha vez que collín o ritmo e me asentei e me sentín moi a gusto. Sempre me sentín ben tratado. Nalgún momento tiven algunha oferta para marchar, pero sempre o tema do traballo condicionou un pouco para que non marchara de Lugo.

A súa fichaxe custou bastante entón…

Sí. Tamén recordo que o Lugo tivo que pagar un traspaso por min ao Boiro. Coido que fora un millón de pesetas. Pero o problema mais compricado era o de trasladar a miña praza, pero neso o Lugo se moveu e puiden vir sen ningún problema.

¿Qué lle deu Lugo para levar 36 dos seus 59 anos aquí?

Lugo é unha cidade que non é moi grande, acolledora, na que un se sinte a gusto. Formei a miña familia, tiven os amigos, a relación do traballo, sentirse ben aquí… Son unha serie de cousas que influiron para que non tivera outra perspectiva para saír. Sempre estiven tan ben aquí que ao final non dei ese paso para marchar.

Lugo é unha cidade moi acolledora na que un se sinte a gusto

Ademais, foi o clube da súa vida, trece anos, un ascenso, unha tempada en Segunda División, o xogador con mais partidos da súa historia, o brazalete…

O Lugo foi o clube mais importante da miña carreira deportiva sen lugar a dúbidas. Chegou un momento no que vas asumindo responsabilidades, te sintes mais involucrado e xa pensas non solo como xogador, senón como algo mais dentro do clube e da cidade. Ao final o Lugo foi case como parte da miña familia. Para min é como algo meu, como algo propio e así seguirá mentres esteamos aquí. Sempre o apoiarei ata onde poida.

¿So Carlos Pita pode achegarse en canto a importancia no clube?

Creo que no clube houbo xogadores moi importantes, como os casos de Pita, Seoane, Manu, Iriome… Xogadores que representan e representaron moito para o clube. Ás veces non é so que poidas botar mais ou menos anos, senón que ese tempo que esteas alí deixes un pouco de pegada. Ás veces hai xogadores ou persoas que non botan moito tempo e deixan unha impronta que non é sinxelo de esquecer. Hai xogadores como Seo, Pita, Manu… Son lendas que teñen un legado moi importante para o clube. É importante ter xogadores e que veñan xogadores que poidan estar no clube durante moito tempo.

¿Como se fai para estar tantos anos nun mesmo clube?

O importante é ter ilusión e ano a ano ir superándose. Dentro de todos estes anos houbo altibaixos dentro do clube, moitos adestradores e todo é un aliciente para tirar para adiante cando hai dificultades. Nos anos de mais bonanza hai que tentar de acadar metas importantes. Pero o mais importante é a ilusión que ten un para superarse ano a ano.

¿Antes era mais sinxelo que agora ver exemplos como o seu?

Penso que antes a xente quizais era mais afín a botar mais tempo dentro do clube. Agora é mais difícil. Estes anos houbo casos como os de Manu, Pita e Seoane, pero esos casos cada vez son menores e se ve que os xogadores, hoxe en día, están dous ou tres anos e cambian de clube. Son novos conceptos do fútbol, pero agora é difícil atopar xogadores que boten tantos anos no mesmo clube, non é sinxelo.

Aquela imaxe súa cos puños erguidos, ¿É quizais a mais icónica da historia do Lugo?

Aquelo foi unha fazaña e foi algo que me saiu da alma. Xurdeu así como podía pasar outra cousa. Foi algo que nunca se me borrará e estará sempre para a miña lembranza. Foi un momento irrepetible, algo que naquel momento era impensable para un clube coma o Lugo. Agora, grazas a Deus, o club volve a estar nesa categoría que é tan importante. Ogallá sexamos capaces de podela manter e vivir na Segunda División.

O pasado xuño, Ramón María Calderé ainda lle daba voltas ao partido polo ascenso do 92, e pasaron 30 anos…

Nos eramos a cincenta do grupo e ninguén contaba con nós. O San Andreu era un aspirante ao ascenso e estas cousas soen pasar no fútbol. Nós non tiñamos ningunha presión e viñamos de xogar outra promoción na tempada anterior e tiñas esa experiencia. O equipo era a base do ano anterior. Foron unha serie de circunstancias e nós eramos un equipo difícil, que defendía moi ben e se deron cousas para acadar ese sorprendente ascenso. Naquel momento o San Andreu e os seus xogadores non o asimilaron moi ben e así se produciron as cousas que todo o mundo veu. Hoxe en día sería impensable que pasara aquelo.

O seu derradeiro partido foi un Lugo-Talavera o 23 de maio de 1999. Foi cun triunfo 3-2 na casa, ¿Mellor imposible para unha retirada?

Sí. Cando te retiras xa tes unha edade. Comeza a custar adestrar e chega un momento no que hai que dar un paso ao lado e nese momento o decidín así. O pensei ben, o falei con Edrosa e foi un momento bonito, gañamos ese partido e aí pechei a miña etapa como xogador. Tiven algunha oferta para continuar pero considerei que a miña etapa debía terminar en Lugo e non xogar en ningún equipo. Unha vez que rematei en Lugo non quería xogar noutro equipo a pesar de que tiven ofertas.

Unha vez que rematei en Lugo non quixen xogar noutro equipo

¿Custa deixar o fútbol?

Ao comezo é un pouco mais difícil. Pero a min, co tema do traballo que tiña, sempre estaba movéndome. Naquel momento deixei de xogar e quedei no clube facendo outras labores. Eu o asimilei ben. Como xa o viña pensando con tempo tampouco me supuxo un problema a decisión de deixalo.

¿Por que non se adicou a ser adestrador ou secretario técnico?

O tema de adestrador nunca me levou moita idea. Eu non vía que podía traballar cos xogadores. Non teño moita paciencia. Fixen algún pinito cuns amigos nun equipo de fútbol sala e vía que perdía os papeis e non me contiña cando había que dicir as cousas. Mirei que ese non era o camiño axeitado para min, por iso nunca pensei nesa faceta. Tamén tiña o meu traballo de funcionario e non me parei nese tipo de cuestións.

Tivo tamén unha etapa como delegado do Lugo, ¿Cómo a recorda?

Estes derradeiros anos foron moi satisfactorios e ledos para ver como evolucionou o fútbol visto desde dentro. Non se pode comparar de como era o fútbol de cando nós ascendemos a como é agora. Foi un bonito momento e unha boa experiencia. Tamén foi moi gratificante a relación cos árbitros. Na miña etapa de xogador sempre tiven unha moi boa relación cos colexiados. Agora puiden ver que os que naquel momento me pitaban agora son informadores e como me aprezaban e me recoñecían. Iso foi moi gratificante para min nesta etapa como delegado. Tamén foi moi bo como se magnificou o clube e como evolucionou o fútbol.

¿O fútbol cambiou para mellor ou para peor?

En liñas xerais todo se mellora. Hoxe en día non hai comparación co fútbol no que xoguei eu, sobre todo en instalacións, en medios, tamén na mellora técnica dos xogadores… O traballo en canteira foi mellorando e o fútbol cambiou moito. Quizais nalgúns aspectos tácticos os xogadores daquela viamos mellor o fútbol. A min me da a sensación de que agora o xogador non ve o fútbol desa maneira.

¿Cal foi o adestrador que mellor recordo lle deixou?

Nós, cando acadamos o maior logro, foi con Julio Díaz e foi do que mais aprendín. Xa o coñecía da miña época de xuvenil. Me coñecía de adestrarme no Flavia. Tamén Fernando Vázquez ou Edrosa me marcaron. Quizais foron os tres que mais me marcaron, pero Julio quizais mais porque incluso cando estaba en Santiago me levaba él aos adestramentos.

Co Getafe ou o Leganés sempre tiñamos débedas pendentes

¿Cal foi o compañeiro co que conxeniara mais?

Cando cheguei collín moita amistade con Peralta, que estivera no Deportivo. Tamén con Cacharrón, porque fomos compañeiros de habitación e agora traballamos case xuntos. Con Edrosa coincido moito no traballo. Na época do ascenso mantivemos moi boa relación con todos: Miguel García, Carolo, Modesto…

¿E o peor rival?

Quizais o Éibar. Sempre era un equipo difícil. Había moita rivalidade co Getafe ou o Leganés. Sempre tiñamos débedas pendientes con eles (ríe).

¿Un estadio no que quixo xogar e non puido?

Ao mellor no Camp Nou. No Bernabéu e no Calderón sí que xogamos, pero no Camp Nou non. Pero esto non era algo que me sacara o sono. Daquela os campos estaban bastante ben e non había moita dúbida.

¿Que outra camiseta quixera vestir?

Uff, pois non pensei realmente niso. A min gustaríame xogar no Madrid, pero iso era algo inalcanzable (ríe). A nivel dos equipos galegos igual me decantaba un pouco mais polo Deportivo que polo Celta, pero non foi algo que pensara. Quizais o Madrid, porque de chaval sempre fun do Real Madrid.