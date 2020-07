Alessandra Aguilar estrena su condición de entrenadora tras dejar la competición

De pupila a maestra. De obedecer a pie de pista a dar instrucciones desde el costado, con el chándal puesto y el cronómetro en la mano. De ser una de las mejores corredoras en la disciplina del maratón en España a enseñar a otros a intentarlo. Así pasó la lucense Alessandra Aguilar este 2020, en una transición de ser atleta a entrenadora profesional y estar a disposición del que desee trabajar duro, con seguridad, y aprovechar la inmensa experiencia, el talento y el profundo conocimiento del mundo del atletismo que atesora la de Lugo.

Aguilar dejó a un lado las zapatillas de élite y, desde este año, dirige al que desee perfeccionar sus entrenamientos. A través de su web -alessandraaguilar.weboficial.net-, la exmaratonista aporta su conocimiento para que cualquiera pueda sentirse como un corredor de primer nivel.

"Siempre quise seguir vinculada con el atletismo y, dándole vueltas sobre cuál era la mejor manera, pensé que era haciendo entrenamientos personalizados", indica Aguilar, quien añade que: "Con los conocimientos y con la experiencia que tengo intentaré transmitir la pasión y todo lo que a mí me aportó el deporte".

"Al final acabas haciendo tu propio método para adaptarlo a las necesidades que cada persona tenga"

Aguilar cuenta con toda la titulación necesaria para poder ejercer como entrenadora -se debe contar con el título de Técnico Superior Deportivo-, además de muchos conocimientos adquiridos con el paso de los años con referentes como Antonio Serrano. "Fue siempre un modelo para mi. Su método de entrenamiento es muy bueno, pero es cierto que pasé por muchos entrenadores a lo largo de mi vida y tienes de todos algo que te gusta", destaca.

"Al final acabas haciendo tu propio método para adaptarlo a las necesidades que cada persona tenga, porque lo que funciona con unos igual no lo hace con otros. Aunque haya una base común, luego será todo adaptable", dice.

Alessandra admite que el cambio de atleta a entrenadora será "diferente". "Antes, nuestro entrenador vivía los éxitos a través de nosotros y ahora lo viviré yo a través de mis pupilos. Cuando ellos consigan sus objetivos será igual de reconfortante que cuando los conseguía yo. Lo importante es mantener esta misma pasión".

"Fue fácil esta transición hacia ser entrenadora porque, cuando tomé la decisión de decir adiós como atleta profesional, fue algo muy meditado, no fue de la noche a la mañana o que me viera forzada a hacerlo. Durante unos años iba poniendo un pie cada vez más fuera y por eso al final no fue traumático, porque cuando dí el paso ya me había preparado para ello los años previos. Simplemente comenzará una nueva etapa. Sigo vinculada a lo que me gusta y me encantaría transmitir todos mis conocimientos y experiencias a otra gente para guiarlos y que consigan sus objetivos", apunta.

"Mi actividad está pensada para gente que se quiera iniciar en el atletismo"

La que fue quinta en el Mundial de maratón en el año 2013 y que ha disputado tres Juegos Olímpicos (Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016) enfocará su actividad para atletas noveles y aficionados, aunque no descarta a los profesionales. "Mi actividad está pensada para gente que se quiera iniciar en el atletismo. Igual no va tan enfocado para un atleta profesional como a un atleta amateur", valora. "Mi trabajo va un poco más enfocado a quien se quiere iniciar y no sabe cómo o al que ya está iniciado pero está estancado y se entrena y quiere tener un entrenador. Haremos lo mismo que hacíamos nosotros como atletas pero con ellos", considera.

"Un entrenador es el que, además de planificar, tiene una perspectiva diferente. Es el que está ahí, que ha planificado el trabajo y que sabe qué hay que hacer en todo momento. Va a hacer que potencies tus puntos fuertes y que los débiles no sean tan débiles. Será una persona que va a inspirar mucha confianza, con la que puedas hablar", dice Aguilar sobre su nueva profesión.