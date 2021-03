El Leche Río Breogán inicia hoy ante el Covirán Granada la segunda fase de la LEB

La segunda fase de la LEB Oro arranca este sábado (19.00 horas) en el Pazo dos Deportes con el duelo que enfrenta al Leche Río Breogán, primer clasificado del Grupo A en la primera fase, ante el Covirán Granada, que finalizó en la segunda posición del grupo B, inmediatamente después del Tau Castelló.

En este nuevo ciclo de la competición se acabaron, al menos por ahora, los encuentros o los resultados intrascendentes. Todos y cada uno de los encuentros tendrán valor bien para asegurarse una buena posición en los play off o bien, en algún caso, para poder disputarlos.

En el encuentro de esta tarde no hay lugar a la duda. Los alicientes se agolpan. En primer lugar porque los rivales son dos claros aspirantes al ascenso. El Breogán quiere empezar con buen pie y reforzar su envidiable posición de salida con siete triunfos y una derrota. Ganar hoy implicaría establecer ante un rival directo una diferencia de tres triunfos -los andaluces parten con un bagaje de cinco victorias y tres derrotas- con nueve jornadas por disputar. Una ventaja ya considerable. También hay interés por presenciar el enfrentamiento entre dos equipos con filosofías distintas.

El Breogán es un equipo más físico que su rival, con un juego más equilibrado, si se quiere previsible y, desde luego, con mayor participación del juego interior. El Granada presenta un juego más dinámico, es menos contundente en su trabajo defensivo, sobre todo dentro de las zonas, y la responsabilidad en ataque no está tan repartida. Lluis Costa, Alex Murphy y, sobre todo, Thomas Broleph son sus referencias , en especial el exbreoganista, que asume gran protagonismo en el lanzamiento. Si el Breogán busca sus primeras opciones en el juego interior, el Granada exhibe una gran confianza en sus tiradores. El equipo andaluz es, después del Huesca, el equipo de toda la LEB que ha realizado hasta el momento más lanzamientos desde la línea de tres puntos, con un total de 487, lo que hace una media de 27 intentos por encuentro para anotar casi diez triples en cada partido y, además, con un notable porcentaje de aciertos (36,1).

El Breogán debe mostrar su superioridad, pero no lo tendrá fácil ante el MVP de la pasada temporada, Bamba Fall

Pero los alicientes antes aludidos tienen también una vertiente individual. Es parte del espectáculo pero el duelo de bases promete no solo ser interesante sino también decisiva para el desarrollo del encuentro. Desde luego, la defensa de Broleph y su posible emparejamiento con Adam Sollazzo promete centrar también gran parte del protagonismo. Y esto sin olvidar que por dentro de la zona, el Breogán debe mostrar su superioridad, pero no lo tendrá fácil ante el MVP de la pasada temporada, Bamba Fall, que volverá a poner sus 215 centímetros de nuevo al servicio de su equipo después de la lesión que se produjo en Girona, el 7 de febrero pasado, y por la que se perdió seis encuentros.

Por cierto, en el momento de la lesión del senegalés, el Granada sumaba su segunda derrota consecutiva. La reacción, sin embargo, fue inmediata y los jugadores de Pablo Pin ganaron cinco de sus siguientes seis encuentros.

El alero Joan Pardina será baja en el equipo andaluz mientras que en el Leche Río Breogán, Diego Epifanio no podrá contar con el capitán del equipo, el alero Salva Arco.

Análisis del Granada, por Quique Fraga

El Covirán Granada es el primer rival en la segunda fase de la LEB Oro 2020-2021 para el Leche Río Breogán, en el Pazo. El conjunto andaluz, segundo clasificado en el grupo B de la primera fase, parte ahora, en la siguiente, con un bagaje de cinco triunfos y tres derrotas. Están son algunas de las principales características de su juego.

1. Juego simple. Su estilo de juego es bastante simple. Rara vez juegan situaciones largas en ataque. El Granada es muy directo en su juego. Siempre que puede, va a buscar el ‘pick and roll’ central para solucionar el ataque o si no, penetración y doblar balón para tiro. Son tremendamente verticales en sus acciones, sobre todo sus bases.

2. Contraataque. Sólo buscan situaciones claras de contraataque si roba el balón (importante cuidar las pérdidas). Aunque no utiliza mucha la transición, busca en especial dos cosas: jugar la inversión de balón y un pick and roll rápido o, y lo hace en más ocasiones, busca un balón interior, normalmente para Broleph o Murphy, para generar en el uno contra uno tanto de espaldas como de cara al aro.

3. Rebote. La lucha por el rebote tanto ofensivo como defensivo va a ser una de las claves del partido. El Granada es un equipo que va muy bien al rebote ofensivo, una vez que saca rápido el balón para buscar tiros cómodos. Puede buscar a Manu Rodríguez en salidas de indirectos para el tiro.

4. Spain pick and roll. Usa mucho el spanish pick and roll (un pick and roll central y a continuación un bloqueo ciego de un tercer hombre al bloqueador), sobre todo para la salida del alero para el tiro.

5. Atención a los bases. Aunque tiene muy buenos jugadores y busca constantemente a Thomas Broleph —tiene licencia para todo en ataque e incluso se atreve a jugar el pick and roll manejando el balón—, es muy importante que sus bases no jueguen cómodo. Tanto Lluis Costa —el jugador más valorado de la liga, uno de los que más minutos juega y un jugador en el que el entrenador confía totalmente— como Christian Díaz son el motor del equipo y el ritmo del juego del Granada. Tácticamente complica su defensa cuando coinciden juntos en la pista los dos citados jugadores.

6. Balance defensivo. El Granada sufre en el balance defensivo cuando se ve dominado en el rebote y el rival sale rápido al contraataque.

7. Gatell, último fichaje. La incorporación del pívot Edu Gatell le da más consistencia atrás y le permite mejorar en una de sus deficiencias más claras: la defensa del pick and roll y el del lado de ayuda. Es muy importante la recuperación física de Bamba Fall porque aporta al equipo granadino muchísimo en la defensa del pick y en las ayudas desde cerca del aro.

8. Defensa del pick and roll. Suele hacer un ‘flash’ vertical u horizontal e incluso puede negar. Algunos jugadores hacen cambio automático en situaciones de bloqueo indirecto. En segundos finales de partido suelen cambiar en los bloqueos. En la defensa de bloqueos indirectos o ciegos tiene problemas con la comunicación entre jugadores, con lo que a veces no cambia en momentos importantes y eso le produce desajustes graves en defensa.

9. Zona. El Granada puede situarse en defensa 2-3 match-up, siguiendo los cortes hasta que un compañero coge al atacante y cambia en los bloqueos directos. Suelen presionar después de tiro libre.