"O que temos claro é que o importante é a saúde, dende a dos nosos xogadores, pasando polo corpo técnico e a directiva, ata a dos nosos seareairos". Con este contundente mensaje, el CD Brollón ha anunciado su decisión de no jugar bajo el nuevo protocolo publicado por la Federación Galega de Fútbol (FGF) y la Xunta de Galicia para retomar la actividad del fútbol no profesional tras su aplazamiento por la crisis sanitaria del coronavirus.

El club de A Pobra de Brollón sigue de esta manera la senda del CD Alfoz, quien el lunes anunciaba la misma decisión a pesar del posible descenso administrativo que le podría acarrear. "Esta é unha categoría de fútbol afeccionado onde o mellor que vamos a obter son as amizades, facer algo de deporte e competir contra equipos iguais que nós, coas mesmas gañas e ilusión", destacan desde el club brollonés en un comunicado donde también resaltan que "todos desexamos volver o campo a embarrarnos e desfrutar do que nos gusta, pero por riba de todo queremos manternos a nós, ás nosas familias e amigos e aoss compañeiros de traballo ou estudos sans".

RECHAZO AL PROTOCOLO. Entre las medidas de obligado cumplimiento hechas públicas por la FGF destacan la obligatoriedad de pasar pruebas de detección del coronavirus cada 14 días –algunas costeadas por la propia Federación y otras a cargo de cada club–, la imposibilidad de usar los vestuarios, el nombramiento de un "coordinador covid" para responsabilizarse de cualquier incidencia relacionada con el virus o el uso de mascarilla durante la actividad deportiva.

Estas normas han colisionado frontalmente contra varios equipos de Lugo y, por extensión, de toda la comunidad gallega, pues consideran inviable salir a competir bajo premisas como las anunciadas por la Federación. Así, desde la publicación del protocolo se han sucedido los anuncios de equipos que decidieron no inscribirse esta temporada –lo que les supondría el descenso inmediato de categoría– y se espera que les sigan otras entidades en la misma situación.

"UNHA DECISIÓN DURA". El propio CD Brollón, por su parte, no teme los perjuicios derivados de su negativa a jugar. "É unha decisión dura e que sabemos que pode acarrear o descenso directo de categoría pola non inscripción e que así contempla a FGF, pero a categoría do clube márcaa a súa afección, e no noso caso é a mellor. Non podemos permitir que por culpa de un partido parte da vida de alguén se perda. Xa teremos tempo a desfrutar outra vez dos domingos de fútbol nos Medos, pero cando as condición de verdade permitan unha práctica segura", defienden en su comunicado.

"Por moi ben que se cumplan (as medidas), o risco de contaxio, ainda que é unha actividade ó aire libre, está ahí e é evidente. E ademáis, debemos ter en conta que o prezo da ficha non varía con respecto a unha tempada normal, sendo esta a metade de corta. Un equipo como o noso non pode permitirse económicamente abarcar esto, sabendo que sigue existindo un risco e que estamos a pasar unha pandemia", sentencian desde la entidad brollonesa.