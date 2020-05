El Pescados Rubén Burela FS ha comenzado a moverse en el mercado estas dos últimas semanas. A los seis jugadores con contrato en vigor (Renato, Matamoros, Álex Diz, Iago Míguez, Pitero y Lucho) se unen los tres jugadores fichados para la próxima temporada: Giasson, David Pazos y Diego Quintela, con lo que son nueve los futbolistas confirmados para la 2020-2021 . Además, también han hecho oficial que dejan el equipo Pope, Luisma y Joselito. Pero aún quedan algunas incógnitas por despejar.

La primera es la de la portería. La pasada temporada el veterano Edu y el joven Kaluza estuvieron bajo palos. A día de hoy no es un tema cerrado. El portero polaco vuelve a pertenecer a su club de origen, el Rekord Bielsko Biala, aunque en A Mariña podrían estar interesados en que siguiera. Edu cumplirá 41 años, su carrera está próxima a su fin y no hay seguridad de que aguante una temporada más.

Otra de las incógnitas es qué pasará con los tres jugadores que llegaron en el mercado invernal. Se trata de Xande, Pixote y Eto'o. En el Pescados Rubén FS se valora la continuidad de alguno de ellos y el que más papeletas puede tener es el joven Eto'o, que dejó destellos de calidad en los partidos que jugó con la elástica mariñana.

De los tres refuerzos que llegaron en el mercado invernal alguno podría renovar por el club burelense

Otra de las prioridades en cuestión de refuerzos es la búsqueda de un jugador zurdo. El único de la plantilla que tiene esta característica es el madrileño Matamoros y, por ello, buscan en los despachos del equipo burelés algún jugador de pierna izquierda que pueda dar más alternativas en ataque.

Otro aspecto que se tendrá que decidir en las próximas fechas es si se cuenta con los jóvenes que ya terminan su etapa como juveniles en el conjunto de Vista Alegre y que el año pasado ya contaron para el primer equipo. Es el caso del ala pívot Renato Rodrigues o también del portero Bruno, que podría ser el tercer guardameta del equipo al igual que la temporada pasada. Tampoco hay que olvidar al joven Jorge Quelle, que acaba de cumplir los 17 años y que es una de las perlas del equipo mariñano.

En lo que parece no haber discusión, a falta de un anuncio oficial, es en la continuidad de Juanma Marrube como entrenador del equipo burelense. El técnico lleva ya varias temporadas dirigiendo la nave mariñana y, si nada se tuerce, seguirá una campaña más como máximo responsable en la parcela deportiva del primer equipo masculino del Pescados Rubén Burela FS.