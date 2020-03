El exbreoganista Alfonso Reyes sigue en el buen camino para superar el coronavirus

El exjugador del Leche Río Breogán Alfonso Reyes evoluciona bien en el hospital donde está ingresado con coronavirus. Reyes publicó un mensaje en las redes sociales en el que asegura que su recuperación va "muy bien", y al mismo tiempo explica que su ingreso fue motivado por una neumonía bilateral "Me dijeron en urgencias que tenía manchitas pero no llegaba a neumonía. Mejor, así he estado más tranquilo viviendo en la ignorancia", escribió.

El exinternacional español anunció que ya puede hacer tareas que antes le resultaban complicadas, como levantarse, girar en la cama, colocar las cosas en la mesa o asearse.

Alfonso Reyes agradeció al personal del Hospital Puerta de Hierro de Madrid el trato que le esta dispensado y miró al futuro con optimismo: "Ahora pienso en un chiringuito del Rincón de la Victoria con mi espetito, unos vitorianos, ensalada de pimientos y una buena cerveza contemplando el mar y dejándome mecer por la brisa. Llegará", escribió en Twitter.