El último fichaje que ha concretado el Lugo, Álex Pérez, ha preferido no ponerse plazos para estar a disposición de su entrenador, Rubén Albés, al venir de un periodo de trabajo individual, pero no grupal, tras haber estado sin equipo.

"He hecho trabajo individual, pero no es lo mismo que estar entrenando con un grupo. Para eso estoy aquí, para coger el ritmo lo antes posible. El grupo se encuentra a buen nivel y por eso poner una fecha es difícil porque no lo sé", comentó en su presentación ante los medios de comunicación.

En una rueda de prensa telemática junto al director deportivo, Mauro Pérez, el defensa indicó que "uno de los motivos principales" que le han llegado al Lugo es "conocer bastante el club".

"Conozco a varios futbolistas con los que había coincidido y eso me ha ayudado. Además, al preparador físico lo tuve en el Valladolid, me habló muy bien del equipo, que el vestuario es una gran familia y vengo a aportar lo máximo que pueda, con mucha ilusión y ganas", señaló.

Del partido del pasado fin de semana ante la Real Sociedad B (0-0), que vio en el Ángel Carro, dijo que el equipo "mereció más".

"No fuimos capaces de aprovechar las ocasiones, pero se vio un equipo con alma y ganas y eso te hace conseguir puntos", aseguró.

Además, recordó que en su carrera siempre le costó sacar adelante partidos en el estadio del conjunto gallego. "Es un campo muy difícil, en el que aprieta afición y equipo, y tenemos que hacer de nuestra casa un fortín", apuntó.

Álex Pérez, que este mes cumplió 30 años, estaba sin equipo tras haber militado la temporada pasada en el Logroñés. El jugador madrileño se formó en el Getafe y debutó con el primer equipo en la Copa del Rey con 19 años en la temporada 2010/11 y en Primera División en la 2011/12.