Álex Ortiz: "La evaluación de la temporada no depende de si ascendemos o no"

EL POLVORÍN tiene en su mano el ascenso a la Segunda RFEF. Si vence este domingo a las 18.00 horas al Viveiro en el campo municipal de Pol se proclamará campeón de Liga y subirá de categoría. Y uno de los máximos responsables de este posible éxito es Álex Ortiz.

¿Usted hubiera firmado esta situación al principio de la temporada?

Sí, obviamente. Es una situación privilegiada y más después de cómo se han dado las últimas semanas, donde dejamos de depender de nosotros mismos para ser campeones. Va a ser un partido durísimo donde el Viveiro no nos va a regalar nada, porque ellos también se juegan cosas, pero estamos ilusionados.

¿Cómo están los jugadores?

Con muchas ganas. Hemos trabajado diferentes opciones que se puedan dar en el partido, como que ellos se pongan por delante o si tenemos un jugador más o menos, entre otras. Va a ser un partido donde tendremos que tener un ojo en el duelo y otro en la grada, a ver qué pasa en otros campos.

Tarde de transistores.

Ya solo con el público que hay detrás no hará falta que estemos muy pendientes, pero sí. Pero a nosotros nos tiene que dar igual, saber que solo nos vale ganar y que no hay lugar para especular.

¿Teme que la juventud de la plantilla le pase factura ante un partido tan importante?

Los nervios van a estar ahí, incluso si estuviera en la misma situación el equipo más veterano. El caso es cómo gestiones esos nervios. Tenemos que estar tranquilos, concentrados y alertas pase lo que pase, aunque cometamos un error o tengamos una decisión arbitral que nos perjudique.

¿Le sirve de algo el 0-3 del partido de la primera vuelta?

Ellos han cambiado. Ahora juegan con cuatro atrás, lleva siete partidos seguidos empatados y doce sin perder. Cuesta mucho hacerles un gol. Es un equipo muy fiable que me recuerda al Bouzas o al Vilalbés. Están muy juntitos y es un equipo que no tiene prisa porque sabe que van a tener sus ocasiones.

¿Qué significaría el ascenso?

Para el club sería un hito importante, porque acerca más a los jugadores al nivel de competición del primer equipo. Te mides a equipos mejores y eso también repercute en el nivel de los futbolistas. A mí me hace ilusión, me gustaría, pero tengo la conciencia muy tranquila de que tanto esta temporada como la pasada mi evaluación no puede basarse en si ascendemos o no, porque lo hagamos o no estaré igual de orgulloso del trabajo. Todos los jugadores han tenido minutos, todos han evolucionado y para mí no sería un fracaso el no ascender.

Al ser un equipo de formación, ¿es menor la presión?

Nosotros somos un equipo de formación de lunes a sábado, pero los domingos queremos ganar, sabiendo que lo más importante es la evolución de los jugadores.

¿Cuál ha sido la clave del éxito?

El viaje. Siempre queremos competir, a pesar de las bajas que hubo en Navidad creímos en nosotros mismos, tenemos un muy buen ambiente en el vestuario, y cuando uno no juega y van al banquillo o a la grada, está triste, pero suma, no resta.