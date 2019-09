Álex López: "No me conformo, quiero jugar más"

Álex López, centrocampista del CD Lugo, ha reconocido que no se conforma con la adaptación al equipo y la categoría ni con el protagonismo que está teniendo porque quiere "jugar más".

El jugador cedido por el Espanyol ha disputado cinco encuentros desde que llegó al conjunto gallego, tres de ellos como titular.

"Me he adaptado muy bien, bastante rápido, pero no me conformó con esto, quiero jugar más y que el equipo siga tirando para arriba", explicó en rueda de prensa.

El Lugo es decimotercero con ocho puntos en siete jornadas, el último de ellos, el que sumó el pasado fin de semana en La Romareda ante el Zaragoza (0-0), un empate que pretende revalorizar con el segundo triunfo de la temporada el próximo domingo ante el Tenerife.

"A ver si podemos conseguir los tres puntos en casa y hacer bueno el empate de Zaragoza", declaró el futbolista catalán.

Álex López señaló que "el Tenerife tiene buenos jugadores, juega bien y será un rival complicado" al que intentarán "presionar bastante arriba".

El centrocampista explicó que la plantilla dispone de "jugadores" para practicar juego en "corto y en largo" y por eso están "combinando" ambas propuestas en los partidos para no ser previsibles.

Cuestionado sobre qué propuesta le agrada más, indicó que él es "más de jugar al pie" porque en la cantera del Espanyol se ha acostumbrado a tener "el balón".