Álex Lombardero, de tocar el cielo con Casillas o Xavi a vender cupones y trabajar para el Betis como ojeador

El 24 de abril de 1999 Álex Lombardero tocó el cielo en Nigeria. Ese día se proclamó campeón del mundo sub-20 con una selección española en la que destacaban nombres como los de Xavi Hernández, Carlos Marchena, Pablo Couñago –máximo goleador de aquel torneo–, Fran Yeste o, en menor medida, un Iker Casillas que por ese entonces era suplente de Dani Aranzubia en el combinado nacional.

Aunque no disputó ningún minuto de la final ante Japón (4-0), Lombardero ya había dado muestras de sobra de su talento y su incipiente carrera prometía instalarle a la élite absoluta del fútbol nacional. Nada más lejos de la realidad. Tras un periplo por varios equipos y una buena cosecha de lesiones, el diagnóstico de una dolencia degenerativa le apartó de los terrenos de juego y llevó su vida por otros caminos.

Un campeón del mundo con sello lucense

Lombardero, en el partido ante Zambia del Mundial Sub-20. BRENNAN LINSLEY (EFE)

"Antes de ese Mundial hay unas convocatorias y me sorprendió no estar en ellas porque fui máximo goleador en el Europeo junto al italiano Miccoli". Así contaba Álex Lombardero (Arteixo, 1979), en ese momento jugador del CD Lugo, sus sensaciones previas a la cita mundialista sub-20 disputada en Nigeria en 1999. Lo hizo en una entrevista con Toni Cruz en la que repasó los puntos más importantes de su agitada vida, deportiva y no deportiva.

Ya confirmada su convocatoria, en el país africano el gallego se encontró con una realidad difícil en la que tenían prohibido salir del hotel de concentración y beber de una botella que ya estuviese abierta. "Nadie apostaba por que ganásemos, la verdad", reconoce.

Pero lo hicieron. Y aquella gesta unió a un grupo de jóvenes que dejaron su nombre escrito para siempre en la historia del fútbol español como la primera generación campeona del mundo –tras ellos, España solo pudo ganar otro Mundial, el de categoría absoluta de 2010 disputado en Sudáfrica–. "Mantengo el contacto con algunos, son gente muy cercana", opina sobre sus compañeros en la cita de Nigeria, explicando que incluso Xavi le daba entradas cuando se las pedía para ver el Barcelona.

Los integrantes de la selección campeona del mundo sub-20 en 1999 Gonzalo Colsa, Pablo Couñago, Fran Yesre, Iker Casillas, David Aganzo y Álex Lombardero. AEP

Casi al tiempo que se proclamaba campeón del mundo, Lombardero vivía una situación incierta en su club, el CD Lugo, con el que firmó su primer contrato profesional con una cláusula de rescisión astronómica por aquel entonces: 500 millones de pesetas. El motivo era que su calidad no había pasado desapercibida y varios equipos de Primera llamaron insistentemente a su puerta para hacerse con sus servicios.

El entonces presidente del Lugo, Eliseo Corral, y el alcalde, Joaquín García Diéz, entregan una placa a Álex Lombardero por su éxito en Nigeria. AEP

Una retirada forzosa tras recalar en un equipo diferente cada temporada

Finalmente, y tras un flirteo con el filial del FC Barcelona, fue el CP Mérida, recién descendido a Segunda, el que consiguió firmarle. Y ahí empezaron los problemas. Un ascenso fallido arrastró al club extremeño a la desaparición "y a todos los jugadores libres, menos yo. No cobro y encima judicialmente me quedo atrapado ocho meses sin poder fichar por otro equipo".

Fue la leyenda rojiblanca Paulo Futre quien rescató a Lombardero cuando el ex del Lugo entrenaba con el Atlético de Madrid mientras buscaba equipo. "En un partido amistoso Futre me vio y le gustó mucho cómo jugaba. Nada más acabar el partido me dijo que fuese al club a fichar y yo le dije que simplemente estaba entrenando con ellos", recuerda Lombardero de su fichaje por el filial colchonero.

Pero en Atlético tampoco encontró su sitio, iniciando un periplo que le llevó a vestir una camiseta diferente prácticamente cada temporada. Atlético Ceuta, Díter Zafra, Rácing de Santander, Alavés... y entre medias el Compostela, con el que ni siquiera llegó a debutar "porque el equipo desapareció antes".

El motivo de su irregularidad estaba en las constantes lesiones que sufría y que nunca tuvieron explicación. Hasta su etapa en la Gramanet. En el equipo catalán Lombardero encontró el motivo de sus problemas: una dolencia degenerativa en las dos caderas por la que tuvo que ser operado de urgencia y que le apartó para siempre de los campos de fútbol.

Una nueva vida: trabajo para la Once y regreso al fútbol

Pero su alejamiento de los terrenos de juego no fue definitivo. Antes, eso sí, Álex Lombardero huyó del mundo del balompié durante años por el abrupto final de su carrera como futbolista. Su primer movimiento en esta nueva etapa lo trasladó a Barcelona, donde trabajó para una empresa de protección jurídica, tras lo cual decidió volver junto a su mujer a la tierra natal de su mujer, Extremadura.

Lo hizo concretamente a Calamonte, en Badajoz, donde encontró su lugar vendiendo cupones de la Once, que califica de "empresa muy seria".

Pero como la cabra siempre tira al monte, el fútbol volvió a su vida. Después de varios años sin ni siquiera poder ver un partido, el gusanillo por el deporte rey reapareció y decidió sacarse los títulos de entrenador.

Y una vez más tuvo que coger las maletas, en esta ocasión hasta Estados Unidos, donde se especializó en la organización de campus y la implantación de modelos de entrenamiento para categorías inferiores y la formación de otros entrenadores.

Pero su etapa en Norteamérica tampoco fue la definitiva. Ya de vuelta en Extremadura, donde se hizo cargo de la coordinación de una escuela deportiva y continuó formando a nuevos entrenadores, le llegó la llamada del Real Betis. "Me pidieron si podía hacerles el favor de elaborar un informe de un jugador, Rodrigo Marina", explicaba Lombardero a Canal Extremadura, "y después me fueron llamando cada fin de semana hasta que firmé un contrato" con el que sigue vinculado a la entidad hispalense en calidad de ojeador en la zona de Extremadura.

Futbolista, trabajador en el sector jurídico, vendedor de la Once, entrenador, ojeador... tras numerosas vueltas en su vida, Álex Lombardero encontró su sitio en el fútbol, aunque fuese de una manera distinta a la que esperaba por culpa de su inoportuna dolencia degenerativa en la cadera. "Si me hubiesen hecho aquella radiografía con quince años no hubiese sido lo que he sido. He cumplido un sueño dedicándome a lo que más me gusta y no me arrepiento de nada", reconoce con orgullo.