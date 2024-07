Sandra González, zancadas lucenses con puro aire fresco

Es otra de las joyas que Javier Piñeiro, 'Nani', está puliendo dentro de la Escola Atlética Lucense. Su potencial no ha pasado desapercibido y la Federación Española la eligió para formar parte del equipo sub-18 que logró el oro en la Copa del Mundo de trail running que se celebró en Palencia el pasado fin de semana. En su segunda internacionalidad, Sandra González logró una duodécima posición que, a la postre, resultó decisiva para que la selección se subiera a lo más alto del podio.

"Empecé bien, pero llegó un punto en la bajada que me dio flato", recuerda la lucense de 16 años sobre la que ha sido, hasta ahora, la carrera más importante de su vida. "Me adelantaron algunas y me puse nerviosa. Además un entrenador me avisó que peleábamos por el oro, pero cuando se me pasó el punto seguí a tope y adelanté a bastante gente con un esprint final". Su duodécima posición, sumada a la segunda de Marina Pujalte, la cuarta de Candela Pérez y la vigésimoquinta de María Camacho, le dio el oro por equipos a la selección.

"Fue una pasada, no me lo creía. Estoy muy orgullosa de mi actuación y la de todas mis compañeras". Es para estarlo. Sandra González empezó en el atletismo en 2020 y no fue hasta el año pasado cuando dio sus primeros pasos en el trail. El culpable, claro, fue Nani. "Él me volcó en esto. El verano pasado me comentó que sería buena idea y cuando preparaba cross, avancé con los entrenamientos en el monte Segade y en Penarrubia, haciendo cuestas y rodajes y gracias a él empecé en toda esta maravilla del trail".

Lo cuenta así porque, quien le conozca, sabe que el trail es una modalidad que tarde o temprano llegaría a su vida deportiva. Su padre, Alejandro González, gestiona el Club Acivro, dedicado a rutas senderistas por todo el panorama nacional. Ella descubrió este mundo durante la cuarentena y quedó atrapada desde entonces. "A mis padres les encanta el senderismo y al final he mamado eso de estar en la naturaleza, adoro las rutas y correr y el trail es la mejor manera de unir estos dos amores. La pista de atletismo me gusta, pero cuando respiro aire fresco, cuando estoy en el monte, es cuando estoy en mi salsa".

Esas rutas en los Pirineos y los Picos de Europa en 2020 despertaron en ella una pasión que Nani, en su vertiente más deportiva, ha sabido moldear hasta convertir a Sandra González en dos veces internacional con la selección española.

"Estoy en mi mejor momento. Me siento muy fuerte y en dos semanas compito en el campeonato de España de pista al aire libre a hacerlo lo mejor que pueda". Allí estará la lucense en su distancia de 3.000 metros, que es su especialidad cuando la 'enjaulan' en una pista de atletismo.

"Voy a darlo todo e intentar mejorar mi marca personal (10.17)" y poner fin a una temporada, la cuarta desde que empezó. que ella misma reconoce como la mejor de su vida. "Y el año que viene Segundo de Bach, que también es complicado". Otra carrera de fondo que, seguro, superará con excelencia.

Una estudiante brillante

Lo de Sandra González no es un talento que solo se manifieste en las pistas de atletismo o en los circuitos de trail de Europa. Además de ser una de las mejores atletas nacionales sub-18, es una de las mejores y más brillantes estudiantes de su generación. Lo dicen las notas y lo dice la Xunta. La lucense logró en noviembre de 2023 el premio extraordinario de educación secundaria, un privilegio reservado a solo 20 estudiantes de la comunidad.

El premio distingue a los 20 mejores alumnos de Galicia, adolescentes con expediente brillante y que, con frecuencia, son excelentes en otros campos, como es el caso de Sandra González.

"El secreto es la constancia. Estudio un poco todos los días. Tenga o no examen, siempre repaso algo. Llego a casa, como, estudio y a las 17.30 me voy a entrenar. Lo más importante es llevar las cosas al día y atender en clase. Es difícil compaginarlo pero lo consigo, porque también voy a la academia de inglés".

Aunque parezca mentira, Sandra no perdona una hora de sueño. "Duermo ocho o nueve horas. Son sagradas y las necesito para ser persona".

"De mis logros me quedo con el bronce en el Nacional de trail en Murcia"

El campeonato de España de trail promesas que se celebró en Ojós (Murcia) el pasado mes de marzo también fue determinante para Sandra González. Su tercera plaza, una medalla de bronce, entre las atletas sub-18 y sub-20 fue un golpe de realidad y de autoconsciencia en su carrera deportiva. Ahí se dio cuenta de que no solo destacaba, sino que podía pelear contra las mejores de España.

Este cuarteto es de ORO 🥇

Futuro del trail running para para mucho tiempo

"Mi entrenador me decía que tenía una buena oportunidad y en mi mente pensaba entre las seis y las diez primeras. No me esperaba la tercera posición", cuenta tres meses después del que considera su mejor éxito hasta ahora. "Además fue un esprint final donde conseguí adelantar a la tercera en la línea de meta. No me lo esperaba para nada y hasta lloré cuando me dieron la medalla. Fue un momento muy emotivo porque no sabía que era tan buena en trail". La lucense no conocía su posición hasta el tramo final y gracias a un entrenador de la Federación Gallega pudo esprintar hasta la tercera plaza.

"No dudé en darlo todo en esos últimos metros para adelantar a la tercera. Apuré a muerte y hasta se puede ver mi cara en las fotos de la carrera. Ahí me di cuenta de que podía destacar en esto. Fue una pasada".

La lucense ha recibido la enhorabuena de todo su entorno, pero sabe que cuando llegan los éxitos "todos te felicitan pero los que están siempre ahí son mis padres y mi entrenador. A ellos les agradezco todos mis logros, porque son los que me dan la energía para seguir todos los días, en los momentos buenos y en los malos".

A sus padres, porque le trasladararon una pasión por la naturaleza que le ha permitido descubrir un deporte que le apasiona. Y a su entrenador, por animarle a probar en una disciplina que no visualizaba hace cuatro años y en la que hoy es una de las mejores de España.

"¿En 2025? Conseguir dos internacionalidades es difícil de mejorar, pero lo vamos a dar todo y seguir currando todos los días".