Aldara Meilán, una campeona de perfil bajo

Los talentos precoces son así. Un día se proclaman campeones de España de la disciplina que dominan y al día siguiente acuden a clase como el resto de los mortales. Es el caso de la lucense Aldara Meilán (17 años), que este domingo se hizo con la medalla de oro en el Nacional sub-20 de Marcha en Ruta y este lunes, como si nada hubiera ocurrido, acudía puntual a sus clases de bachillerato en el IES A Nosa Señora dos Ollos grandes de Lugo.

De hecho, tiene compañeros que no se habían enterado de su último hito deportivo, algo que es más surrealista si cabe si tenemos en cuenta el potencial de la atleta lucense. "No soy nada de redes sociales, no puse que gané la medalla y por eso muchos ni se han enterado", se justifica Meilán. "Otros sí sabían que iba a competir y me han preguntado qué tal me fue, además algunos siguen a la Escuela Atlética Lucense y sí que lo sabían", añade una deportista que no quiere darse importancia.

"Para mí esto es el día a día, voy a clase, entreno y estoy con mis amigos como una persona normal, pero tengo eso de entrenar", dice. ‘Eso de entrenar’, como dice Meilán, le ha permitido ser campeona de España de Marcha en Ruta. Casi nada.

Para la lucense, no existen secretos. "Entrenar y, sobre todo, que te guste hacerlo, porque sino, mal vamos", cuenta un talento que es diferencial. "Algo tendrá que ver la suerte, no sé, llegar mejor o peor a las competiciones. El momento en el que llegas es importante, y yo llegaba bien psicológicamente", explica.

No tanto a nivel físico, aunque parezca mentira. Y es que Aldara Meilán logró la medalla de oro mejorando su marca personal en casi minuto y medio con ciertas dudas sobre su estado físico y una tendinitis en la rodilla que arrastra en las últimas semanas. "Por suerte no tuve dolores en la rodilla y pude tirar hacia adelante", cuenta sobre la carrera de Zaragoza.

Meilán completó los 10 kilómetros de Marcha en Ruta en 45.06 minutos, récord del campeonato, segunda mejor marca de la historia sub-20 y mínima para el Mundial que se celebra en Perú a finales de agosto. Un resultado y un carrerón que no sorprendió a la protagonista. "Era para lo que estaba entrenando, lo hacía en esos ritmos y por una parte me lo esperaba pero por el otro me sorprendió un poco por el tema de la rodilla, porque no sabía cómo me iba a responder".

La rodilla respondió a la perfección y Aldara Meilán dio un recital durante nueve kilómetros. "Me puse líder después de los primeros 1.000 metros y a partir de ahí marqué el ritmo y fui sola toda la carrera", relata sobre su triunfo en la capital aragonesa.

¿Qué toca ahora? Preparar la Copa del Mundo en Turquía (abril) y el Mundial que se celebrará en Perú (agosto). Entre medias, los exámenes de la selectividad y un desplazamiento al Centro de Alto Rendimiento de Madrid para continuar con su meteórica carrera. Y con sus estudios, por supuesto.