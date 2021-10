Albés evalúa al rival: "El Leganés tiene la mejor plantilla de la categoría"

Rubén Albés, entrenador del Lugo, afirmó que el Leganés, al que visitará el domingo, "tiene la mejor plantilla" de LaLiga SmartBank a pesar de que no ha firmado el inicio de temporada previsto, con dos empates y tres derrotas que contrarrestaron en las dos últimas jornadas con sendas victorias.

"Estamos hablando de un equipo que tiene una materia primera realmente buena. Es la mejor plantilla de la categoría, un equipo realmente estable, con pocos puntos débiles. En el momento en que te equivocas tiene jugadores que te penalizan muchísimo", comentó en una rueda de prensa telemática.

El Leganés ha reaccionado en los dos partidos previos al que le enfrentará al Lugo y es algo que no agrada al técnico rojiblanco. "Está claro que no es el mejor momento para coger al Leganés, nos hubiera gustado en un momento en que no estuvieran tan finos, pero yo también veo a mis jugadores cada vez mejor", precisó. Albés espera que su equipo sea capaz de "controlar el partido" en Butarque, ya sea a través del "control de los espacios" o con los "ataques rápidos" que pueden "generar".

El técnico consideró que por delante el Lugo tiene "un reto gordo, gordo" en Leganés, una cita que afrontará con ocho bajas. "¿Que tendremos limitación por jugadores que no están? Seguro, pero mi labor como entrenador es posibilitar nuevas estructuras que nos permitan utilizar a los jugadores disponibles y dotar de polivalencia a los futbolistas para que puedan jugar en otros puestos. Lo demás es lamentarse y no suma", sostuvo.

En cuanto a la lesión de Juanpe Jiménez, con un esguince de tobillo desde la pretemporada, Albés señaló que "es un caso complejo". "Nos hemos ido de los plazos que se aportaron inicialmente y tenemos que seguir valorando cómo va la evolución. En el muy corto plazo, Juanpe no estará. Ojalá pueda volver lo antes posible", deseó el entrenador del Lugo