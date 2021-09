Albés: "Tenemos que reducir los errores atrás"

El entrenador del Lugo, Rubén Albés, indicó que intentarán mejorar los errores defensivos y destacó, sobre el duelo ante el Cartagena, que el equipo local no fue mejor "a nivel de ocasiones".

"No se puede negar el esfuerzo que hicieron los futbolistas. Nos enfrentamos ante un muy buen rival que estuvo muy acertado en todas sus acciones técnicas, en la precisión de pases, en los controles, muy finos en los timing de acciones... Nos adelantamos, cometimos errores y cada día trataremos de cometer menos. Tuvimos dos o tres acciones de Marc Martínez y nos pudimos ir al descanso con el triunfo. Pero no pudimos sostener al Cartagena, que a nivel de juego fue mejor, pero no a nivel de ocasiones. Competimos, pero nos queda seguir mejorando", declaró Albés.

"Hicimos un gol en una falta lateral y tuvimos dos remates claros de Chris Ramos. Somos uno de los equipos más fuertes de la categoría en este tipo de acciones. Es un arma nuestra", dijo sobre el balón parado.

Sobre los fallos atrás, Albés valoró que "es una preocupación que tiene que ver con el juego". "Tenemos que ser capaces de reducir errores para tener una fortaleza defensiva mayor que la que estamos teniendo. Hasta esta semana éramos el equipo al que menos llegaban al área, pero es cierto que tenemos esos fallos", añadió.

"No tenemos demasiada experiencia, pero tenemos unos huevos gordos de gente que quiere mejorar en línea defensiva. Están creciendo y haciendo las cosas cada día mejor. Quiero pensar y veo a los futbolistas que quieren mejorar y crecer. Si el futbolista se equivoca es algo que le sucede a todo el mundo. Debemos proteger a los nuestros", finalizó Albés.

Luis Carrión entrenador del Cartagena

"Es nuestro partido más completo desde que empezó la Liga"

El preparador del Cartagena, Luis Carrión, aseguró que el de este sábado fue el partido "más completo" de su equipo en lo que va de temporada y que lo fue así en cuanto a "entrega" e "intensidad".

"Todo el mundo vio el buen partido que hicimos. En cuanto a entrega, en cuanto a ir por el partido, en cuanto a intensidad con el balón... Es para estar contentos con el partido", observó el técnico del conjunto cartagenero.

"Es el partido más completo desde que empezamos la temporada y el camino a seguir. El trabajo sin balón fue bueno, también con la pelota, porque encontramos muchos espacios por dentro y por fuera. El esfuerzo en la presión tras pérdida fue muy bueno. Es un día para estar muy contentos, porque conseguimos ganar y ahora no tenemos que relajarnos e ir a Fuenlabrada a hacer el mismo partido que ante el Lugo", manifestó el preparador del equipo local.