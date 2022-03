Albés: "Seguimos pendientes de Xavi Torres y Señé"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Rubén Albés, aseguró este viernes que tanto Xavi Torres como Josep Señé siguen siendo duda para el encuentro de este sábado contra el Almería (18.15 horas), y que Joselu, el tercer delantero del equipo, "lo tiene más complicado" para entrar en la convocatoria que anunciará el club mañana, el mismo día del encuentro. Además, confirmó que Campabadal regresa tras cumplir sus dos partidos sin sanción y no tener ninguna dolencia que le impida participar mañana,

El técnico vigués reconoció que el Lugo se mide "a uno de los mejores equipos, gran técnico y gran plantilla". Recordó que en el partido de ida (2-1 en el Ángel Carro) "acertamos en los momentos, y ahora vamos con la ilusión de hacer un buen partido, con respeto y sin miedo". Además, puntualizó que la presencia de Umar Sadiq "le ofrece mucho" al Almería.

Albés habló sobre la llegada del central y lateral zurdo Pol García, que entrena desde hace tres días con el equipo y que podría incorporarse de manera inmediata. "Tras la lesión de Álex Pérez nos pusimos a buscar opciones, con nuestras limitaciones, y buscamos a un activo que no llevase mucho tiempo sin competir. Hemos podido obtener esta opción, tiene experiencia, habrá que ver su evolución y cómo el club lo resuelve todo", explicó.

Sobre su futuro, aseguró que no es capaz "de pensar en otra cosa que no sea el Almería, no pierdo el tiempo" y sobre la victoria en el último suspiro ante el colista, el Alcorcón, lamentó que se generara un "factor emocional difícil de gestionar, porque parecía que no ganar era un fracaso, y nos costó vivir con esa presión".