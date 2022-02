Albés recupera a Ramos para el partido ante Las Palmas

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Rubén Albés, confirmó este jueves en rueda de prensa que Chris Ramos está al 100 por ciento para disputar el duelo de este sábado contra la UD Las Palmas (21.00 horas), pero que Xavi Torres sigue siendo duda por molestias físicas. En este sentido añadió que "estamos pendientes de diferentes opciones, casi como en esas semanas más complicadas del año".

Albés habló de su próximo rival y reconoció que "hablar de la UD Las Palmas es hablar de talento, desequilibrio, calidad... es un equipo dominador, quieren el balón, tienen un perfil asociativo y presionan muy alto cuando la pierden". "Es un bloque con muchas armas", avisó.

"Cuando pierden el balón, intentan presión alta y defender hacia delante. Tiene muchísimas virtudes. No ha arrancado todo lo bien que le hubiera gustado a su entrenador y al equipo y nosotros intentaremos aprovecharnos de esa situación» advirtió.

Respecto a su equipo comentó: "Trataremos de aprovechar nuestras virtudes. Nos sentimos fuertes en las jugadas a balón parado, pero sabemos que hay que generar volumen de ocasiones porque es un equipo con mucho potencial".

Albés destaca el "talento" de la UD Las Palmas, próximo rival del Lugo

Sobre la derrota del pasado domingo en Huesca (1-0), que se produjo en el último suspiro y tras la expulsión de Eduard Campabadal, Albés recordó que "estuvimos, por minutos, al nivel de partidos como Tenerife o Gijón. Afrontamos lo que viene con exigencia en los procesos".

Además, aseguró que el gol del Huesca dolió "por su forma, pero cada partido requiere un análisis concreto".

Pese a las posibles bajas, el técnico apuntó que afronta el partido "para ganar, con nuestro planteamiento porque el equipo está por encima de todo" y aseguró que "lo importante es prolongar las buenas dinámicas, pero nadie se imaginaba, ni nosotros mismos, que se pudiera alargar tanto la racha".

Puestos a implementar mejoras, Albés dijo que sus jugadores puedan ser "más pillos" en algunas facetas del juego y criticó que se les considere un equipo que pierde tiempo.

"Somos tan honestos y competitivos que a veces nos falta ese punto (de pillería). Lo que no me gusta es que se ha creado un poco el estigma de que queremos perder tiempo en los últimos minutos. Me parece una barbaridad. El otro día, en todo un Huesca, se le caen tres futbolistas en los ocho minutos de descuento", recordó.

Lesiones que se complican

Rubén Albés explicó en una rueda de prensa telemática que su equipo tuvo una semana "difícil" a nivel de las lesiones y dio por "casi descartado" a un Josep Señé que acumula muchos minutos a lo largo de la temporada.



Joselu no evoluciona

Por su parte, Joselu se ha resentido de sus molestias y apenas ha evolucionado en las últimas semanas. "Estamos pendiente de algún jugador más que voy a guardarme", añadió el técnico rojiblanco.