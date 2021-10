Albés, sobre su expulsión: "Protesto porque no entiendo esa acción"

Rubén Albés justificó este domingo su expulsión cerca del final del partido entre el Leganés y el Lugo tras protestar una clara obstrucción sobre Gerard Valentín que cortó un ataque prometedor y en la que el colegiado no señaló nada. "Pierdo los papeles, protesto airadamente porque no comprendo esa situación, con un cuarto árbitro y un árbitro que están cerca y no entienden que una obstrucción que nos hace perder una ocasión muy clara", dijo.

Según Albés, que recordó que es la segunda expulsión de su carrera, "jamás he faltado al respeto al árbitro, pero hay que ver la acción, hay mucha tensión y todos nos jugamos todo en esta categoría".

El preparador rojiblanco calificó de "oro" el punto obtenido en Butarque ante la que es, para él, "la mejor plantilla de la categoría". Según Albés, "el equipo crece, compite, tiene espíritu y resulta difícil para los rivales. Es la realidad, hay que valorar cada punto y llegando a los partidos como llegamos, con tantos lesionados, alguno habrá que ganemos. Pero a los rivales les cuesta vencernos. Solo hemos perdido dos veces, menos que equipos que están arriba y en la zona media de la tabla, y además hemos tenido opciones en todos los partidos", añadió.

Preguntado por las pérdidas de tiempo del Lugo en los últimos minutos, el técnico apuntó que entiende las protestas del Leganés, porque "siempre que un rival no está conforme con el resultado de ese momento le parece poco tiempo el descuento. El Var no ha intervenido ninguna acción, cinco minutos está bien e incluso se ha añadido un minuto más. Han estado más cerca de la victoria que nosotros al final", comentó.

Sobre el devenir de la temporada, el vigués recordó que "vamos a luchar hasta el final por la salvación. Es nuestra realidad". Por último, señaló que pasó "nervios" en el palco, donde se situó para ver el partido tras su expulsión. "Ha sido horroroso, he sentido más nervios que en el banquillo. En el banquillo siento que tengo cierto control, pero estar arriba es frustrante porque no puedes ayudar".

GARITANO. El entrenador del Leganés, Asier Garitano, aseguró que su equipo empezó "bien" el partido, y que tuvo oportunidades para abrir el marcador en el primer tiempo, "pero el Lugo aguantó bien con cinco atrás". Garitano, además, recordó que la Segunda División "es una categoría en la que cuesta mucho sacar los partidos adelante".