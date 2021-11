Albés, sobre la polémica: "Siento que no se nos trata de la misma manera"

Rubén Albés, entrenador del Lugo, criticó la, en su opinión, falta de "un criterio unificado" a la hora de señalar penas máximas como la que recibió su equipo, con la intermediación del VAR, en el partido de este domingo ante el Eibar (2-2), una acción que, además de costarle el segundo gol, le dejó con diez más de media hora.

El equipo gallego se puso 2-0 en el marcador en el primer tiempo, pero el Eibar reaccionó de inmediato con un gol de Edu Expósito con la ayuda del portero local y empató desde os once metros.

"Creo que no hay un criterio unificado. Venimos de una acción que a (Chris) Ramos le agarran por detrás, le dificultan la carrera y reclamamos penalti y no interviene el VAR y en esta sí interviene el VAR. El futbolista (del Eibar) no puede llegar a la pelota. Es de esos cien millones de agarrones que hay en el área", comentó.

Para Albés, al Lugo esas acciones en el área no se las pitan a favor y, en cambio, sí en contra.

"Hay que ver cómo defienden a nuestros jugadores; a nosotros no se nos trata de la misma manera. No sé si es penalti o no, pero lo que siento es que no se nos trata de la misma manera", dijo.

Insistió en que el jugador del Eibar que fue objeto de la pena máxima, Corpas, no podía marcar porque no tenía el balón y afirmó que esa acción polémica "no deja de ser una disputa por ese balón".

Respecto al punto, comentó que hasta la expulsión el equipo merecía ir 2-0, después aguantó "quince minutos" y en la recta final, sufrió.

"Hablamos de un rival organizativamente muy bueno porque tiene un gran entrenador y futbolísticamente el segundo equipo de la Liga, construido para el ascenso directo", señaló sobre el Eibar.