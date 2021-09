El entrenador del Club Deportivo Lugo, Rubén Albés, reconoció estar "satisfecho" con el rendimiento de su equipo en Fuenlabrada pero lamentó "la decisión que toma el VAR en la jugada del penalti de Gerard Valentín, que me parece muy claro. Entiendo que los árbitros no están para explicarnos las cosas en ese momento, pero además del penalti hay una acción previa que no se pitó y que era roja directa para el jugador del Fuenlabrada. En otros partidos sí se revisan acciones previas, no entiendo por qué con nosotros no ha ocurrido", dijo el técnico vigués.

Albés aseguró ayer que su equipo estuvo mejor "los primeros 75 minutos del partido, pero es cierto que los cambios de Oltra permitieron mejorar al Fuenlabrada en el último tramo, donde sí fuimos inferiores".

El técnico rojiblanco felicitó a José Luis Oltra por los cambios introducidos en la segunda parte. "Está claro que acertó y que cambió el plan que teníamos sobre el terreno de juego, pero me voy satisfecho por el esfuerzo que han hecho mis jugadores y con el plan de partido", dijo el técnico.

Sobre el final del encuentro, Albés explicó que sus futbolistas "llegaron muy cansados y acusaron el tremendo esfuerzo realizado hasta ese momento, pero hay que recordar que el Fuenlabrada apenas nos generó ocasiones y que a balón parado los hemos minimizado totalmente", apuntó.

Sobre el error de Juan Antonio Ros en el empate del Fuenlabrada, Albés optó por restarle importancia y apoyar al jugador. "Tenemos gente muy joven que debuta en la categoría, pero es lo que más hay que cuidar para que tengan crecimiento. Cuanta menos experiencia, más hay que cuidarles entre todos para que no les afecten los errores. Queremos que crezcan sabiendo que se van a equivocar. Llevamos cuatro jornadas, creo que hemos merecido algún punto más pero solo hemos perdido uno. El Lugo tiene que ser esto, un equipo regular, compacto, competitivo, que afronte todos los partidos con hambre", comentó el técnico.

Por último, Albés recordó que "es la línea que hay que seguir". "Si nos olvidamos de eso, si entra ansiedad por el primer triunfo, estamos muertos. La victoria va a llegar porque el equipo lo demuestra, tiene alma", finalizó.

Óscar Whalley: "Creo que los dos penaltis son muy claros"

El guardameta del CD Lugo Óscar Whalley reconoció tras el partido que tanto el penalti sobre Gerard Valentín como el que comete Campabadal "me parecen claros". El nuevo arquero rojiblanco fue determinante en el descuento al detener lo que pudo ser el triunfo del Fuenlabrada. "Estas paradas me vienen bien para coger confianza, pero sobre todo para rascar un punto en un campo difícil. La sensación que tengo es que la victoria está cerca. Hoy (por este sábado) jugamos muy bien", aseguró.