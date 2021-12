Albés sobre el partido de este jueves: "Nuestros errores marcaron el encuentro"

El CD Lugo se despidió de la Copa del Rey tras un partido muy nivelado en el que el Mirandés mostró más eficacia en los últimos metros. Un gol en el tramo inicial y un gol olímpico en la segunda mitad privaron al equipo lucense de poder seguir en la competición pese a que en ningún momento se mostró inferior a su adversario.

El técnico del equipo lucense, Rubén Albés, hizo un análisis del partido y reconoció sentirse enfadado y frustrado porque cree que el Mirandés sacó adelante el partido más por errores del Lugo que por méritos propios.

"Lo primero que tengo que decir es que estoy decepcionado porque queríamos pasar y no lo hemos hecho. Queríamos brindárselo a nuestra gente, pero no nos llegó. Hemos cometido errores impropios y eso nos ha condicionado", manifestó, refiriéndose sobre todo a los dos goles encajados.

"Encajamos dos goles que no debemos. En el segundo no sé lo que pasó porque había mucha niebla, pero todo lo que sea a balón pardao me duele", señaló respecto al gol olímpico, el 1-2. "Tampoco estuvimos bien situados a la hora de atacar, ya que cada vez que perdíamos el balón teníamos problemas. Sabíamos de la velocidad del rival y de su talento ofensivo a la contra, pero les dejamos demasiados espacios para hacernos daño", manifestó.

El entrenador del Lugo considera que la clave del partido tuvo que ver con la diferencia a la hora de aprovechar las oportunidades, ya que considera que el dominio del partido le correspondió a su equipo, pero insistió en que no se pueden cometer fallos como los que hicieron.

"En líneas generales hemos tenido el control y el dominio del encuentro, pero insisto en que nos penalizaron mucho determinadas acciones. Al final lo que decidió el partido fue la eficacia y nosotros no la tuvimos. Fue un partido que pudo acabar con 2-2 e incluso con 4-3", señaló Rubén Albés tras el partido de este jueves.

Alberto Rodríguez Jugador del Lugo: "Esta derrota no puede afectarnos a la Liga"

El jugador canario del Lugo Alberto Rodríguez lamentó también los errores que costaron los goles. «Nos fastidia porque eran evitables», pero dejó claro que la derrota no debe influir para el futuro. "No puede afectarnos para la Liga", dijo.

Lolo escobar, Entrenador del Mirandés: "El equipo supo sufrir en los peores momentos"

El entrenador del Mirandés, Lolo Escobar, se mostró satisfecho con la victoria y especialmente por la actuación de los jugadores que no están participando mucho en la Liga. "Los menos habituales han dado un nivel muy alto", aseguró el técnico que, sobre todo, destacó la capacidad de supervivencia de los suyos en los momentos en los que el Lugo apretó más. "Cuando el equipo tuvo que sufrir lo hizo y se agarró al campo", manifestó.