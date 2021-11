Albés: "Modificamos cosas y el plan funcionó"

El entrenador del Lugo, Rubén Albés destacó que modificó "algunas cosas" de su juego y el plan de partido previsto ante el Amorebieta "funcionó".

"Fue un partido diferente a lo que nos veníamos encontrando ante un equipo con una identidad muy definida, con un gran convencimiento en lo que hace y que venía en buena dinámica. Los chicos estuvieron fenomenal. Equilibramos los duelos con los micropartidos con respecto al rival, que era una de nuestras preocupaciones. Con respecto al plan de partido modificamos algunas cosas con respecto a lo que veníamos haciendo y creo que el plan funcionó", valoró el vigués.

"Esta victoria nos da un golpe de energía y ahora hay que disfrutarlo antes de pensar en el siguiente partido", añadió.

"Teníamos pensada alguna novedad más en el once, pero por problemas físicos no estaban para jugar tantos minutos. La mala noticia fue Juanpe, que no pudo viajar con nosotros", dijo Albés.

El técnico explicó su estrategia en Lezama. "Planteamos algo diferente, casi un 5-3-2 con el triángulo invertido y con extremos en vez de puntas para atacar con balones a su espalda. Carrillo y Manu (Barreiro) luego fijaron a su número seis, que estaba muy hundido, para equilibrar esa igualdad numérica para ese medio del campo. En fase ofensiva no estuvimos tan lúcidos como hubiera querido. Por algo el Amorebieta es el segundo equipo que más aprieta arriba, te deja poco tiempo y te roba espacio para hacer partidos realmente difíciles", explicó.

"Este rival te lleva a esfuerzos diferentes. Quizás no haya tanta continuidad en el juego, pero te obliga a ir a cada duelo al cien por cien. La parte positiva es que con tres puntos todo se digiere mejor", declaró Rubén Albés.

Sobre sus delanteros, el entrenador rojiblanco dijo: "Carrillo está a un nivel muy bueno, no solo por el gol. Creo que hizo un partido magnífico por el trabajo que aportó al equipo. Tener a tres delanteros enchufados y que hacen goles hace que sea la posición en la que tenemos más y mejor competencia. Con respecto a Sebas Moyano me alegro mucho por él, porque después de mucho tiempo volvió a un partido en Segunda División y hacerlo con gol es un subidón de energía para él para seguir apretando".

ÍÑIGO VÉLEZ MENDIZÁBAL. Técnico del Amorebieta

"Lo hicimos todo mal. No tuvimos actitud"

El técnico del Amorebiena, Íñigo Vélez de Mendizábal fue muy crítico con su equipo. "No hicimos lo que teníamos que hacer. Me habré equivocado yo y nos habremos equivocado todos. Para mí ha sido un palo enorme porque trabajamos una cosa toda la semana e hicimos todo lo contrario. El Lugo hizo su partido y ganó mientras que nosotros lo hicimos todo mal. Lo que más me revienta es el tema de la actitud, porque no la hemos tenido ante un equipo que sabíamos que era como nosotros".