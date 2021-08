Albés: "Hicimos un partido bueno para sacar puntos seguro"

El entrenador del Lugo, Rubén Albés, aseguró que su equipo hizo ante el Valladolid un partido "suficientemente bueno" como para puntuar ante el Valladolid, que le superó en el marcador del Ángel Carro (0-2).

El Lugo encajó la primera derrota de la temporada y, además, ante un rival que jugó 50 minutos en inferioridad por la expulsión de Weissman con 0-1 en el marcador.

"Hicimos un partido suficientemente bueno para sacar puntos seguro y la gente se entregó al 200 por cien ante el Valladolid. En los momentos del partido no estuvimos con el suficiente acierto para puntuar, marcar y evitar sobre todo el segundo gol, pero si mi equipo pierde, que sea así, contra un rival de un grandísimo nivel y con lo que hicimos", declaró.

El técnico aseguró que incluso antes de la expulsión de Weissman estaban siendo "mejores" que el Valladolid, que les detuvo un penalti.

"Nadie puede saber lo que pasaría después, pero un penalti es la ocasión más clara. Antes, tuvimos un balón que no contactamos en área pequeña solos. Y eso once contra once. Antes de la expulsión, el equipo estaba muy bien, muy agresivo, atacando por fuera", advirtió.

Albés afirmó que "cuando te enfrentas a un equipo como el Valladolid las posibilidades de que te penalice cuando el balón le cae a los buenos, buenos, son muchas".

Respecto al mercado, explicó que su equipo está "pelado", que se ha descartado la incorporación de un extremo y que la posibilidad que manejan es la de doblar la posición de lateral pero en unas condiciones muy "concretas" por la situación económica.