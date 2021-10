Albés: "Hemos sido muy superiores al Spórting"

Rubén Albés, entrenador del Lugo, afirmó que su equipo fue superior al Spórting de Gijón pero no lo trasladó al resultado final, que acabó en tablas (1-1) en el Ángel Carro, y criticó el arbitraje.

"Hemos sido mucho mejores que el Spórting, marcamos el 1-0 y fuimos a por el segundo, tuvimos un larguero y remates en los córneres", enumeró en rueda de prensa tras el partido.

El técnico afirmó que "un condicionante muy importante ha sido el arbitraje" y criticó que Gálvez Rascón no expulsara a Aitor García antes del descanso.

El jugador del Spórting acababa de ver la amarilla cuando hizo una entrada peligrosa a Lebedenko que no fue sancionada con cartulina y que para el técnico era roja directa.

"Nunca se sabe, pero jugar 60 minutos en superioridad da ventaja. Entiendo el error arbitral pero no el doble error, el suyo y el del VAR. Es de roja directa, un plantillazo a la tibia. Somos humildes, pequeñitos, pero preparamos las semanas y trabajamos un montón y me cuesta digerir esas acciones", advirtió.

También se quejó por haber tenido menos descanso que sus rivales en las semanas de tres partidos en la Liga de Segunda División.

Por otro lado, el vigués destacó el potencial del "rival al que nos enfrentamos este sábado y, además, apoyado por su gente en nuestro propio estadio", resaltó que su sensación personal es que el equipo "hizo méritos más que de sobra para llevarse el partido".

Sobre la lesión de Gerard Valentín, Albés lamentó su salida del campo en el minuto 5. "Es uno de nuestros jugadores más importantes y no nos quedó otra que apostar por juventud, por Jaume Cuéllar, que no había tenido mucha participación pero da un muy buen nivel. No podemos hacer otra cosa que confiar en ellos", dijo.