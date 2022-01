Albés: "Hemos jugado un partido fantástico"

Compareció el técnico del Lugo con semblante serio porque el premio que recogió su equipo en su visita a Gijón (1-1) fue menor del que mereció después de realizar "un partido fantástico". "Hemos generado un volumen ofensivo importante y Mariño, que ha hecho dos o tres intervenciones buenísimas, ha estado espectacular, y nos ha faltado eficacia. Pero hemos hecho un partido fantástico. Y eso va en relación a que llevo un mosqueo considerable porque siento que la victoria es el resultado que hubiéramos merecido", explicó Rubén Albés.

El preparador del conjunto lucense apuntó sobre la expulsión de Gerard Valentín: "No he visto la jugada, pero entiendo que será expulsión. Es una acción por detrás y el árbitro acierta. Además la habrá revisado el VAR y no hay ninguna duda. Aún así, con uno menos, y no quiero mentir, hemos generado más ocasiones que el Spórting".

Preguntado sobre si su mosqueo era con el árbitro o con su equipo, Albés aseguró que era "con el fútbol porque hemos hecho un partido fantástico, y hemos generado un volumen ofensivo altísimo, fuera de casa y ante un gran equipo y no nos llevamos la recompensa que los chicos se merecen".

"La idea era convertir toda la frustración y rabia que acumulamos durante los diez días que estuvimos en cuarentena, sin los familiares queridos en Navidad, en energía para hacer un gran partido. Y los chicos lo han hecho. La gente, es la parte positiva de estar en cuarentena y aburrirse tanto, ha trabajado más en esos planes personales y hemos llegado en un buen estado a todos los niveles", finalizó el técnico del Lugo.

Gallego asegura que el Spórting "lo tuvo en la mano"

El técnico del Spórting de Gijón mostró su mal sabor de boca por no culminar la remontada ante el CD Lugo y destacó que los suyos lo tuvieron "en la mano en los últimos minutos en un extraño partido".

"Mal sabor de boca por diferentes circunstancias. Porque el equipo cuando el rival se queda con diez generó suficiente. Ha sido un partido extraño, como toda la semana. Ha sido todo muy extraño. Tuvimos dudas, falta de confianza, el gol nos mata emocionalmente. Hay que reconocer que el inicio de la segunda parte ha sido el peor desde que estoy aquí: fatal. Desde la expulsión nos faltó una mejor estructura para llegar más aún", aseguró en rueda de prensa.

Sobre las declaraciones de Albés, Gallego aseguró que respeta "la opinión de todos los entrenadores pero hay que valorar lo que pasó en ambas áreas. Hubo fases del partido en las que no estuvimos bien. No podemos salir así en la segunda parte".