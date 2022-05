Albés: "Hemos hecho el ridículo en este partido"

El entrenador del Lugo, Rubén Albés, admitió que su equipo "hizo el rídiculo" ante el Fuenlabrada este sábado y que se dañó "la imagen del club, de la plantilla y el cuerpo técnico" por la derrota ante el cuadro madrileño.

"Estoy muy orgulloso de lo que se ha hecho esta temporada y respecto al partido de hoy (por el sábado), hemos hecho el ridículo. Este partido no tiene análisis porque hemos hecho el ridículo. Hemos dañado la imagen de la plantilla, del cuerpo técnico, de todo el mundo. Este equipo, con todo lo que trabajó e hizo las cosas durante tanto tiempo no puede hacer un partido como el que hemos hecho", opinó Rubén Albés.

"No sé cuál es la causa. Al final pecamos de conformismo. Estamos tan acostumbrados a sufrir para alcanzar la salvación que, en el momento en el que la conseguimos inconscientemente nos relajamos. Son muy buenos futbolistas y muy buena gente, la semana de entrenamientos no es reflejo de lo que ha pasado. Me voy con la sensación de estar muy orgulloso de la temporada como global pero avergonzado con lo que ha pasado en el terreno de juego», observó el técnico vigués.

"Exprimidos estamos porque si no no hubiéramos conseguido estos puntos. Fueron muchas jornadas de un nivel altísimo, pero tenemos que ser realistas y este último tramo de la Liga no ha sido al nivel del resto de la temporada. Esto que digo ahora lo he dicho también en el vestuario. Estoy siendo duro y quizás no sea el día, pero esto no se lo merecen ni ellos mismos", añadió Albés.

Sobre los pitos del final del partido a los jugadores, el técnico indicó: "Sí nos merecemos salir pitados del campo por este partido, pero, después de toda la trayectoria que hemos tenido es un feo final. Somos los responsables, yo el primero. Algo he liado porque tengo que hacer que el equipo tenga ese nivel de emoción y energía. Entono en mea culpa y soy el último responsable de esto, pero me da pena porque este equipo se merecía salir emocionado y con una victoria y que todo el mundo le dijera lo bien que lo habían hecho".

Albés abogó por modificar "la mentalidad" en los próximos partidos. "Tenemos que cambiar la mentalidad porque se ha demostrado que mientras no tenemos ese nivel de emoción somos muy poco. De nosotros dependerá de cómo acabemos la temporada, aunque sí lo haremos en Segunda División", comentó.

Sin embargo, Albés valoró positivamente la permanencia del equipo en Segunda División, donde jugará por undécima temporada de forma consecutiva. "Es para estar orgullosos de la temporada que se hizo. A nivel global creo que se hizo un buen juego en casi todos los partidos. Se alcanzó la salvación a falta de tres duelos para el final. Se revalorizaron futbolistas en esta plantilla que ahora son mejores que cuando los incorporamos inicialmente", finalizó.