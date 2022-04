Rubén Albés, tras el Derbi dos Ancares: "Estábamos para un ritmo más alto"

El entrenador del Lugo, Rubén Albés, aseguró que su equipo no fue "peor" que la Ponferradina en cuanto a juego en el duelo de El Toralín y puso como clave la "defensa de área" del conjunto berciano para que su equipo se fuera de vacío.

"Encajamos goles que no son habituales y nosotros tuvimos multitud de situaciones de área que no acabamos de concretar. Eso habla bien de la defensa de área de la Ponferradina y que nosotros no tuvimos el acierto suficiente", observó Albés.

"Respecto al penalti anulado creo que eso forma parte del juego. Al margen de eso, el partido ha sido un duelo en el que en el primer tiempo fuimos mejores, y lo digo desde la honestidad, independientemente de que el rival se haya ido con ventaja en el marcador. Estas cosas pasan en el fútbol y a nosotros nos pasaron a favor en algunos partidos. Esa ventaja la administró bien la Ponferradina y tuvo los golpes para ir hundiéndonos", añadió Albés.

El preparador rojiblanco indicó que su equipo tenía "piernas" para más, pero que su rival gestionó "mejor el ritmo". "Jugar al ritmo que jugaron ellos les funcionó bien. Eso es parte del fútbol, jugar al ritmo que a uno le interesa. Sentía que el equipo tenía muchas piernas y nosotros estábamos para un ritmo bastante más alto pero al final ellos lo gestionaron bien y no nos dieron la continuidad que nos hubiera gustado en el partido". "Estaría mintiendo si dijera que la Ponferradina ha sido superior a nosotros. Fue mejor porque tuvo la eficacia y eso es lo más importante en el fútbol, pero si hablamos desde el juego en sí, fue un partido equilibrado y en donde en muchas situaciones estábamos cómodos. El resultado nos fue lastrando".

Sobre el factor del calor, Albés indicó que: "Me cuesta saber de fútbol como para saber también de fisiología. Supongo que afectará (el calor) porque la fatiga aparece antes, pero afecta para todos igual y hay que adaptarse".

"Sentíamos que podíamos sacar un buen resultado aquí, pero no fue así. Es duro porque vino nuestra gente a apoyarnos y es una pena porque nos vamos con un sabor muy agridulce en cuanto a resultado más que en cuanto a juego y el fútbol son resultados".

Jon Pérez, Bolo: "No nos volvimos locos ante un rival que sabe muy bien a lo que juega"

El preparador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, declaró que la clave de su equipo fue jugar con paciencia. "La primera parte fue muy igualada y tuvimos la suerte de hacer el gol. El inicio de la segunda fue muy buena. Entramos muy bien en el juego, hicimos dos goles y creo que hubo momentos que jugamos muy bien, tuvimos el balón y paciencia. No nos volvimos locos ante un equipo que sabe muy bien a lo que juega", dijo.

Así queda la clasificación