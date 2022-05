Rubén Albés desliza posibles despedidas de jugadores históricos en el Lugo

El entrenador del Lugo, Rubén Albés. dejó entrever que el último partido de la temporada, en el que él cerrará su etapa en el banquillo, podría despedirse alguno de los jugadores que han hecho "historia" en el club.

En la rueda de prensa que ofreció tras el partido del viernes en La Romareda, el preparador rojiblanco explicó que en el partido del próximo fin de semana con el Málaga tratará de dar protagonismo a "algún jugador" que ha hecho historia en el equipo y que "puede ser que se despida" para intentar que alargue su etapa en el equipo y en los terrenos de juego.

"Aprovecharemos para que sienta el calor de la gente y toda la historia que ha hecho en el club y pueda ser que se quede", valoró el entrenador del Lugo en su comparecencia.

Son muchos los jugadores que acaban su vinculación con el Lugo, entre ellos los veteranos capitanes: Carlos Pita, Iriome González y Fernando Seoane, importantes en el vestuario aunque ya con un rol secundario en el terreno de juego.

También finalizan su contrato Roberto Canella, Xavi Torres, Manu Barreiro, Eduard Campabadal, Pol García, José Ángel Carrillo y Alberto Rodríguez, así como los cedidos Joselu Moreno, David Mayoral, Diego Alende y Ricard Sánchez.

Catorce jugadores de campo, entre ellos varios titulares indiscutibles como Xavi Torres, Ricard, o Alende, y otros frecuentes como Manu Barreiro o Carrillo, máximo goleador del equipo.

Más allá de las posibles despedidas de jugadores, el Lugo, según explicó su entrenador, pretende cerrar la temporada "lavando la imagen" que dejaron en su anterior compromiso como locales, ante el descendido Fuenlabrada (1-3).

DERROTA. Por otra parte, Albés lamentó la derrota de su equipo, valorando también la buena imagen de los suyos en un encuentro en el que le faltó el acierto en el remate para llevarse un resultado que mereció.

"Nos ha faltado acierto y la expulsión es innecesaria. No entiendo los criterios, es en el tobillo, no lo entiendo. Solo sé que en toda la temporada no hemos jugado un partido con superioridad numérica. Con todo, estoy contento con la primera mitad que jugamos, estuvimos bien como equipo. Luego ellos tuvieron unos minutos buenos en la segunda parte, nos recuperamos, pero la expulsión nos ha condicionado y en los últimos minutos tiramos de alma y esfuerzo y contamos con dos ocasiones claras para el empate, empujamos al rival hacia su área y me gustó ahí el equipo", comentó el entrenador.

El entrenador del conjunto rojiblanco dio también su opinión sobre los minutos de juego del joven Leandro Antonetti. "Venía trabajando con el equipo, es un jugador muy joven, con muy buenas cualidades y que está dando pequeños pasos que le tienen que servir a él para el fútbol profesional. Está con desparpajo y se mostró valiente y voluntarioso", señaló.

Finalmente, Albés reiteró que no ha firmado con nadie y que ya decidirá su futuro. "Sé que el día 30 de junio soy entrenador en paro, no estoy contratado por ningún club, así que descansaré, recargaré energía y miraré durante las próximas semanas, luego ya decidiremos", concluyó el entrenador rojiblanco.