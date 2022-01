Albés: "Creo que hay un claro penalti a Cuéllar"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Rubén Albés, se mostró visiblemente contento por el punto cosechado por su equipo este domingo en Montilivi pero lamentó que el árbitro no señalara penalti en la última jugada del partido, en la que Juncá derriba a Jaume Cuéllar cuando el hispano-boliviano controlaba el balón casi dentro del área pequeña. "El equipo responde bien y se pudo llevar el partido en la última jugada, en la polémica de Jaume Cuéllar, donde creo que hay una situación clara de penalti, pero estoy satisfecho porque no es fácil jugar en Montilivi y hemos sacado otro punto muy valioso", aseguró.

El técnico vigués reconoció que la sensación "general" es que el Girona "fue mejor y mereció el triunfo, porque es el equipo más en forma de la categoría y al contragolpe es un equipo absolutamente top, pero en la segunda mitad mejoramos, los laterales estuvieron más abajo e hicimos trabajar a sus jugadores interiores", apuntó.

Sobre la racha positiva de resultados –nueve partidos seguidos sin conocer la derrota–, Albés se mostró "feliz" y explicó que su equipo "compite mucho" y que hay días en los que hace «buenos partidos pero no gana, y otros en los que jugamos peor pero sacamos los puntos. En días como los de hoy, en los que no estás bien, es cuando se nota la competitividad del equipo. El objetivo es conseguir que la racha sea lo más larga posible", añadió.

Sobre las ausencias de Valentín y Cuéllar en el próximo partido, señaló que encontrará "alternativas, porque lo bueno del equipo es su valor como plantilla".

Míchel Sánchez: "Si el árbitro ve mano de Alende, es penalti, no entiendo la decisión que toma el VAR"

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, criticó la decisión de la sala de videoarbitraje en el penalti anulado a su equipo por posible mano de Diego Alende. "Si ve mano y pita penalti, el VAR no tiene que entrar. Son situaciones que me generan dudas, pero si ha visto mano y la señala, no le pueden decir que no lo es. No veo un error manifiesto, pero reconozco que al final puede haber un penalti sobre Cuéllar. Si la pita nadie puede decir nada", reconoció.

Sobre su equipo, aseguró que "en líneas generales hemos sido superiores, gracias a un ritmo de juego alto hemos generado muchas ocasiones, pero el debe está en las transiciones".

Sobre el Lugo, indicó que es un "equipo espectacular a balón parado y en transición" y que si no "rematas los partidos contra ellos, te pueden dar un susto, como finalmente ha pasado". Míchel finalizó la comparecencia asegurando que "necesitamos ganar".