Albés: "En Burgos presiento un partido muy cerrado"

Rubén Albés aseguró este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo ante el Burgos (18.15) que el encuentro celebrado en El Plantío "será muy cerrado, porque las defensas se impondrán a los ataques" y elogió la resistencia del cuadro burgalés en su propio feudo. "Es un rival que encaja muy poco porque tiene una organización de alto nivel, además de jugadores de gran talento defensivo", añadió.

El preparador vigués recordó que el ambiente será "difícil", porque "la ciudad está ahora muy volcada con su equipo, después de un ascenso histórico" pero aclaró que "el Lugo no irá a buscar otra cosa que no sean los tres puntos. Vamos a sacar el mejor once posible y vamos a centrarnos en el fútbol, hay que ser inteligente y plantear el mejor partido posible con lo que tenemos".

Respecto a posibles altas, Albés no quiso dar pistas pero reconoció que "hay posibilidad de recuperar a uno o dos futbolistas que no van a tener ritmo de competición pero que nos pueden ayudar en cuestión de minutos". Eso sí, aclaró que estos dos futbolistas juegan en el centro del campo, por lo que se descarta el regreso de centrales como Alberto Rodríguez o Álex Pérez, ambos todavía con molestias.

Preguntado por la posible presencia de Jaume Cuéllar, convocado esta semana con su selección, Albés explicó que "podría llegar para el partido contra el Burgos, pero no sabemos en qué condiciones. Lo importante es que él quiere estar, y eso me gusta", apuntó.

Por último, Albés habló de la salida del preparador físico Fran Albert, recién fichado por el Levante de Primera división. "Se notó sobre todo el primer día, un vacío emocional por lo que representaba para el equipo, pero entre todos hemos arrimado el hombro".